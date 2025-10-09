Військові отримали можливість оцінювати дрони на DOT-Chain Defence

У маркетплейсі DOT-Chain Defence запрацювала рейтингова система

У маркетплейсі зброї DOT-Chain Defence запрацював важливий функціонал – рейтингова система, що дозволяє військовослужбовцям залишати оцінки та відгуки про безпілотні літальні апарати (БпЛА), які вони використовували в бойових умовах. Ця нова опція, впроваджена на запит військових, має на меті значно поліпшити процес вибору дронів підрозділами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

Відтепер рішення про закупівлю дронів базуватимуться не лише на технічних характеристиках, а й на реальному бойовому досвіді колег.

Кожен авторизований користувач може виставити оцінку за п’ятибальною шкалою (від 1 – незадовільно до 5 – відмінно), а також залишити детальний відгук про переваги та недоліки дронів, особливості їхнього застосування у польових умовах, якість збірки, стійкість до перешкод та зручність експлуатації.

Наразі оцінки та відгуки доступні лише військовим. Однак, у майбутньому ця можливість з'явиться і у виробників, що дозволить їм напряму комунікувати зі споживачами та швидко реагувати на коментарі бійців.

Нагадаємо, Міністерство оборони України готує до запуску нову важливу функцію в мобільному застосунку «Армія+». Незабаром військовослужбовці зможуть подати електронний рапорт на зміну місця служби між Збройними Силами України (ЗСУ) та Національною гвардією України (НГУ). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

«В українській армії служить багато фахових спеціалістів. Нова функція дасть більше можливостей застосовувати свої навички за призначенням, а командирам – залучати військову та цивільну експертизу та підсилювати підрозділи новими знаннями», – пояснила заступниця Міністра оборони з питань цифрового розвитку Оксана Ферчук.

Новий функціонал запрацює в «Армія+» найближчим часом – після офіційної публікації та набрання чинності відповідної постанови.