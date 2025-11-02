Головна Країна Події в Україні
Військові почали отримувати «Пакунок пораненого»

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Військові почали отримувати «Пакунок пораненого»
Серед особливостей адаптивного одягу розширені штанини та рукави
фото: mod.gov.ua

Загалом 50 тисяч предметів адаптивного одягу вже надійшло для поранених військовослужбовців

Підрозділи Медичних сил ЗСУ розпочали видачу адаптивного одягу для поранених військових. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство оборони України.

Перші партії адаптивного одягу вже отримали військовослужбовці, які проходять лікування у військово-медичних закладах Командування Медичних сил ЗСУ поблизу районів ведення бойових дій в Сумській, Херсонській, Миколаївській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Військові почали отримувати «Пакунок пораненого» фото 1

На сьогодні ці військово-медичні заклади мають першочерговий пріоритет. Загалом 50 тисяч предметів адаптивного одягу вже надійшло для поранених військовослужбовців, зокрема адаптивні майки, шорти, штани тощо.

Це дозволить українським захисникам, які отримали поранення і перебувають на лікуванні або реабілітації, почувати себе зручніше.

Військові почали отримувати «Пакунок пораненого» фото 2

Серед особливостей адаптивного одягу:

  • розширені штанини та рукави;
  • текстильні застібки (липучки);
  • додаткове регулювання ширини.

Наявність цих елементів полегшує доступ до місць поранення під час лікування.

Ініціатива здійснюється в рамках проєкту «Пакунок пораненого», що є частиною створення безбар’єрного простору у секторі оборони. Міноборони продовжить створювати комплексну систему підтримки всіх хто цього потребує.

Нагадаємо, цьогоріч впроваджується видача «Пакунку пораненого» – набору адаптивного одягу та засобів особистої гігієни. Його отримуватимуть поранені та хворі військовослужбовці, поліцейські, а також особи рядового і начальницького складу служби цивільного захисту. 

Також державний оператор тилу (ДОТ) Міністерства оборони України вперше законтрактував 50 тис. наборів засобів особистої гігієни, які стануть частиною так званого «пакунку пораненого». Загальна сума трьох укладених 9 та 10 жовтня контрактів становить 26,48 млн грн. 

