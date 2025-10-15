Україна наступного року може виготовити 20 млн дронів: Міноборони назвало умову

За словами Шмигаля, у наступному році Україна зможе виготовити десятки мільйонів FPV, ISR та інших дронів

Україна має намір суттєво наростити виробництво безпілотних систем. У 2026 році наша країна буде здатна виготовити до 20 млн FPV, ISR та інших дронів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра оборони Дениса Шмигаля.

За словами міністра, план можливий за умови, що міжнародні партнери нададуть необхідне фінансування. «Вдячний Великій Британії за нашу активну співпрацю в галузі дронів-перехоплювачів та за надання 85 тис. дронів цього року», – каже він.

Очільник Міноборони наголосив, що «Рамштайн» залишається найважливішою платформою для координації військової допомоги. Шмигаль наголосив, що Україні потрібні рішучі дії, аби зупинити російську агресію.

Нагадаємо, за даними Politico, українські виробники безпілотників нині працюють на межі своїх можливостей, однак більшість комплектуючих для дронів усе ще надходять із Китаю. Саме китайське домінування у глобальному ланцюжку постачань створює критичну залежність, яка може стати проблемою не лише для України, а й для США та союзників по НАТО.

Ключові елементи – напівпровідники, силові транзистори, магніти, акумулятори та навігаційні чипи – здебільшого мають китайське походження. При цьому Китай, який підтримує союзницькі відносини з Росією, фактично контролює доступ до матеріалів, що дозволяють створювати дрони – від акумуляторів до сировини для виробництва.

До слова, головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський заявив про значне зростання ефективності застосування українських безпілотних систем у вересні, назвавши їх «вагомим аргументом для стримування та знищення противника» в умовах переваги ворога в особовому складі. Протягом вересня безпілотні авіаційні комплекси уразили 66,5 тис. цілей противника, що на 10,8 % більше, ніж у серпні.