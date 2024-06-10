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Міноборони запроваджує пряме контрактування зі світовими виробниками зброї

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Міноборони запроваджує пряме контрактування зі світовими виробниками зброї
Україна зможе отримувати сучасне озброєння безпосередньо від виробників
фото з відкритих джерел

Пряме контрактування зі світовими виробниками дасть змогу швидше та ефективніше модернізувати ЗСУ

Міністерство оборони України вводить пряме контрактування зі світовими виробниками озброєння. Це частина нашої стратегії щодо розширення міжнародного співробітництва та підвищення боєздатності української армії. Про це заявив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

«Це дозволить нам отримувати сучасне озброєння безпосередньо від виробників, що, безумовно, сприятиме швидшій та ефективнішій модернізації ЗСУ», – зазначив Дмитро Кліменков.

Нагадаємо, Україна підписала контракт на рекордну кількість озброєння із дочірньою компанією Cybergun на постачання партії штурмових гвинтівок і гранатометів.

Раніше «Агенція оборонних закупівель» Міноборони України уклала перший прямий контракт зі шведським виробничим підприємством.

Як повідомлялося, пакет військової допомоги США Україні, схвалений у квітні, полегшує ЗСУ захист своїх позицій, однак американська зброя поки не зупинила наступ РФ. Ворог має перевагу і продовжить атаки.

До слова, південнокорейська компанія Hanwha Aerospace на тлі війни в Україні змогла в одинадцять разів наростити прибуток від експорту зброї. Дохід виробника склав $1,1 млрд, а його акції зросли приблизно на 350%.

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Теги: війна Міноборони зброя озброєння

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