Залужний готується до нової роботи: перші кроки

Генерал обговорив співпрацю із проєктом «Миротворець»

Ексголовнокомандувач ЗСУ та посол України у Великій Британії Валерій Залужний зустрівся із актвісткою та журналісткою інформаційного порталу Центру «Миротворець» Катериною Яресько. Відповідне фото журналістка опублікувала в Facebook.

Як стало відомо, зустріч стосувалася питання впливу на ситуацію з краденим українським збіжжям засобами дипломатії, так як Яресько займається моніторинговою роботою щодо російських суден.

«Розказала пану Послу про роботу нашого проєкту SeaKrime Центру Миротворець, обговорили перспективні напрями співпраці. В Лондоні розміщується ІМО (Міжнародна морська організація - ред.), багато учасників судноплавного бізнесу, є можливості впливу на ситуацію з краденим українським збіжжям засобами дипломатії», – йдеться у дописі активістки.

У коментарях люди висловили своє захоплення такою зустріччю, подякували Катерині Яресько та Валерію Залужному за працю.

Нагадаємо, посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс привітав ексголовнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного з посадою посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії.

«Я з нетерпінням чекаю на нашу спільну роботу над зміцненням нашого непорушного альянсу та просуванням вперед нашого 100-річного партнерства», – написав Гарріс.

Раніше стало відомо, що Зеленський погодив кандидатуру Залужного на посаду посла України в Британії. Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ.

До слова, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний став третім генералом, якого Київ призначив послом. До нього були колишній очільник Міноборони, генерал-лейтенант у відставці Андрій Таран та генерал-майор запасу Олександр Поліщук.