Міноборони повідомило, скільки українців отримали е-військовий квиток через «Резерв+»

Від учора, коли було запущено послугу, е-військовий квиток згенерувало півмільйона осіб

У мобільному застосунку «Резерв+» користувачі отримали понад 500 тис. військово-облікових документів. Про це повідомила заступник міністра оборони України Катерина Черногоренко у Facebook.

«Понад 500 000 військово-облікових документів отримали користувачі «Резерв+». Це майже третина від усіх оновлень даних у застосунку. Уявімо, скільки часу оформлення цих документів зайняло б у ТЦК?», – зазначила Черногоренко.

Заступниця нагадала, що отримати військово-обліковий документ зараз можна у декілька кліків. Також це можна зробити зі 176 країн.

Нагадаємо, від учора у мобільному застосунку «Резерв+» доступний електронний військово-обліковий документ. Чинність електронного військово-облікового документа можна буде перевірити через QR-код, який тепер доступний у застосунку. Тестовий режим додатку «Резерв+» завершиться у середині червня і вже влітку у додатку з'явиться електронний військовий квиток – аналог паперового облікового документа зі штрих-кодом.

До слова, оновлення облікових даних через застосунок «Резерв+», означає виконання норми закону, яка набула чинності з 18 травня. Водночас представники ТЦК все одно можуть вручити повістку на вулиці.

Також заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко розвінчала у себе в Facebook п’ять міфів про застосунок «Резерв+».