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У додатку «Резерв+» тепер доступний електронний військово-обліковий документ

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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У додатку «Резерв+» тепер доступний електронний військово-обліковий документ
Тепер з собою можна не носити паперовий військовий квиток
фото з відкритих джерел

Чинність електронного військово-облікового документа можна буде перевірити через QR-код, який тепер доступний у застосунку

У мобільному застосунку «Резерв+» тепер доступний електронний військово-обліковий документ. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

«Тепер з собою можна не носити паперовий військовий квиток чи загублене приписне свідоцтво», – повідомляють розробники.

У додатку «Резерв+» тепер доступний електронний військово-обліковий документ фото 1

Чинність електронного військово-облікового документа можна буде перевірити через QR-код, який тепер доступний у застосунку. Як повідомлялося, за ним представники ТЦК та СП бачитимуть таку інформацію:

  • прізвище, ім’я, по батькові;
  • дата народження;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • окремий номер запису в реєстрі «Оберіг»;
  • відомості про результати ВЛК;
  • відомості про наявність відстрочки чи бронювання;
  • військове звання;
  • військово-облікова спеціальність;
  • унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;
  • відомості про виконання військового обов’язку;
  • відомості про військовий облік;
  • відомості про звернення або повідомлення про вчинення адміністративного або кримінального правопорушення до Національної поліції;
  • дата і час формування військово-облікового документа в електронній формі.

Тестовий режим додатку «Резерв+» завершиться у середині червня і вже влітку у додатку з'явиться електронний військовий квиток – аналог паперового облікового документа зі штрих-кодом. Такий електронний військовий квиток можна буде пред'являти під час перевірки документів представниками ТЦК, поліції та прикордонної служби.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко розвінчала у себе в Facebook п’ять міфів про застосунок «Резерв+».

До слова, оновлення облікових даних через застосунок «Резерв+», означає виконання норми закону, яка набула чинності з 18 травня. Водночас представники ТЦК все одно можуть вручити повістку на вулиці.

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Теги: Міноборони застосунок мобілізація

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