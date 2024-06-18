У додатку «Резерв+» тепер доступний електронний військово-обліковий документ
Чинність електронного військово-облікового документа можна буде перевірити через QR-код, який тепер доступний у застосунку
У мобільному застосунку «Резерв+» тепер доступний електронний військово-обліковий документ. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.
«Тепер з собою можна не носити паперовий військовий квиток чи загублене приписне свідоцтво», – повідомляють розробники.
Чинність електронного військово-облікового документа можна буде перевірити через QR-код, який тепер доступний у застосунку. Як повідомлялося, за ним представники ТЦК та СП бачитимуть таку інформацію:
- прізвище, ім’я, по батькові;
- дата народження;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- окремий номер запису в реєстрі «Оберіг»;
- відомості про результати ВЛК;
- відомості про наявність відстрочки чи бронювання;
- військове звання;
- військово-облікова спеціальність;
- унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;
- відомості про виконання військового обов’язку;
- відомості про військовий облік;
- відомості про звернення або повідомлення про вчинення адміністративного або кримінального правопорушення до Національної поліції;
- дата і час формування військово-облікового документа в електронній формі.
Тестовий режим додатку «Резерв+» завершиться у середині червня і вже влітку у додатку з'явиться електронний військовий квиток – аналог паперового облікового документа зі штрих-кодом. Такий електронний військовий квиток можна буде пред'являти під час перевірки документів представниками ТЦК, поліції та прикордонної служби.
Нагадаємо, заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко розвінчала у себе в Facebook п’ять міфів про застосунок «Резерв+».
До слова, оновлення облікових даних через застосунок «Резерв+», означає виконання норми закону, яка набула чинності з 18 травня. Водночас представники ТЦК все одно можуть вручити повістку на вулиці.
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