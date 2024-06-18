У додатку «Резерв+» тепер доступний електронний військово-обліковий документ

Тепер з собою можна не носити паперовий військовий квиток

Чинність електронного військово-облікового документа можна буде перевірити через QR-код, який тепер доступний у застосунку

У мобільному застосунку «Резерв+» тепер доступний електронний військово-обліковий документ. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

«Тепер з собою можна не носити паперовий військовий квиток чи загублене приписне свідоцтво», – повідомляють розробники.

Чинність електронного військово-облікового документа можна буде перевірити через QR-код, який тепер доступний у застосунку. Як повідомлялося, за ним представники ТЦК та СП бачитимуть таку інформацію:

прізвище, ім’я, по батькові;

дата народження;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

окремий номер запису в реєстрі «Оберіг»;

відомості про результати ВЛК;

відомості про наявність відстрочки чи бронювання;

військове звання;

військово-облікова спеціальність;

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;

відомості про виконання військового обов’язку;

відомості про військовий облік;

відомості про звернення або повідомлення про вчинення адміністративного або кримінального правопорушення до Національної поліції;

дата і час формування військово-облікового документа в електронній формі.

Тестовий режим додатку «Резерв+» завершиться у середині червня і вже влітку у додатку з'явиться електронний військовий квиток – аналог паперового облікового документа зі штрих-кодом. Такий електронний військовий квиток можна буде пред'являти під час перевірки документів представниками ТЦК, поліції та прикордонної служби.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко розвінчала у себе в Facebook п’ять міфів про застосунок «Резерв+».

До слова, оновлення облікових даних через застосунок «Резерв+», означає виконання норми закону, яка набула чинності з 18 травня. Водночас представники ТЦК все одно можуть вручити повістку на вулиці.