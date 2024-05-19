Повістку можуть вручити на роботі: Міноборони пояснило, що змінилося для тих, хто не у війську

Автоматичне переведення до категорії придатних чи непридатних у чинному законодавстві не передбачено

Якщо людина виключена з військового обліку – їй не потрібно оновлювати дані

В Україні 18 травня набув чинності оновлений закон про мобілізацію. Що змінилося – розповів речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін.

Що зміниться для військовозобов'язаних

Усі призовники, військовозобов'язані та резервісти протягом 60 днів мають з'явитися до ТЦК, у ЦНАП, або скористатися електронним кабінетом і пройти звірку персональних даних через застосунок «Резерв+». Він буде доступний для завантаження зі смартфонів через App Store та Google Play Market.

«Резерв+» надає можливість оперативного оновлення данних та доступу до інформації у реєстрі «Оберіг». Це зручний спосіб виконання обов'язкової процедури оновлення особистих данних. Після оновлення данних, у застосунку ви зможете побачити інформацію з реєстру «Оберіг» щодо себе.

Якщо людина має статус непридатного та виключена з військового обліку, то їй не потрібно оновлювати дані. Згідно з законом, кожен чоловік від 18 до 60 років має носити при собі військово-обліковий документ. Наразі такими документами є:

Для призовників – посвідчення про припис до призовної дільниці

Для військовозобов'язаних та резервістів – військовий квиток.

Чи можуть вручити повістку на роботі?

Відповідно до положень порядку мобілізації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів затвердженого постановою Кабміну, представники виконавчих органів сільських, селищних та міських рад, а також роботодавці, керівники підприємств, установ здійснюють оповіщення про вручення повісток та ознайомлення із наказами про необхідність прибути до ТЦК.

Що робити тимчасово непридатним?

Направлення військовозобов'язаних на ВЛК може бути видане лише після оновлення персональних даних. Громадяни України, які були визнані обмежено придатними до військової служби до 4 травня 2024 року, протягом 9 місяців підлягають повторному медичному огляду з метою визначення придатності до військової служби.

Автоматичне переведення до категорії придатних чи непридатних у чинному законодавстві не передбачено. Питання про придатність чи непридатність до військової служби вирішує виключно ВЛК.

Чи правда, що у громадян вилучатимуть авто?

Виконання військово-транспортного обов'язку передбачає можливість залучення для потреб ЗСУ автомобільної та спеціальної техніки, яка належить на праві власності центральним та місцевим органам виконавчої влади, іншим державним органам, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям, а також громадянам.

Не підлягає передачі ЗСУ й іншим військовим формуванням транспортний засіб, який належить на праві власності громадянину, в разі відсутності в нього права власності на інші транспортні засоби.

Нагадаємо, 18 травня, запрацював застосунок «Резерв+», де військовозобов'язані можуть оновити свої дані, не відвідуючи ТЦК та СП, однак сервери не витримали навантаження через велику кількість охочих. Тож користувачі фіксують збої у роботі. Читачі «Главкома» інформували, що «Резерв+» неможливо завантажити за кордоном. Тим часом у Міноборони пояснили, що застосунок захищений від DDOS-атак і намагань ворога його зламати, тому функція авторизації може працювати не у всіх одночасно.

До слова, Кабінет Міністрів ухвалив нову форму військового квитка. Крім того, затверджений новий порядок вручення повісток.

Також повідомлялося, що українські чоловіки, які нині перебувають за кордоном, зможуть оновити свої дані в ТЦК онлайн.

Як відомо 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію – на всіх ухилянтів, які отримали по декілька штрафів та не з’являються до ТЦК, чекає кримінальна відповідальність.