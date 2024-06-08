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Чи можуть ухилянтам блокувати банківські рахунки: відповідь Міноборони

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Чи можуть ухилянтам блокувати банківські рахунки: відповідь Міноборони
В окремих випадках військовозобов'язаним особам може бути заблоковано банківський рахунок
фото з відкритих джерел

Уряд пояснив, у яких випадках можливе блокування банківських рахунків військовозобов’язаних

За порушення правил військового обліку військовозобов'язаним особам може бути заблоковано банківський рахунок. Про це йдеться на сайті Міністерства оборони України.

«Блокування банківського рахунку може мати місце, але лише у разі примусового виконання постанови про притягнення особи до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку, законодавства про мобілізацію», – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що раніше заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко спростувала п’ять міфів про застосунок «Резерв+».

До слова, представники територіальних центрів комплектування (ТЦК) можуть застосовувати силу щодо громадян, які відмовляються виконувати вимоги мобілізаційного закону або самовільного залишили місце служби. 

Як повідомлялося, цього року Збройні сили України потребують мобілізації 110 тис. людей. 

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Теги: Міноборони мобілізація військовозобов'язаний банк

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