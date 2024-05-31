Втрати ворога станом на 31 травня 2024 – Генштаб ЗСУ

Триває 828-й день повномасштабної війни в Україні

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 390 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п'ятниці, 31 травня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 31 травня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 31 травня втратила:

особового складу ‒ близько 507 650 (+1 390) осіб;

танків ‒ 7 728 (+18) од;

бойових броньованих машин ‒ 14 935 (+22) од;

артилерійських систем – 13 140 (+39) од;

РСЗВ – 1 088 (+0) од;

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 815 (+0) од;

літаків – 357 (+0) од;

гелікоптерів – 326 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10 587 (+55);

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2229 (+7);

кораблі / катери ‒ 27 (+0) од;

підводні човни - 1 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 17 905 (+56) од;

спеціальна техніка ‒ 2164 (+11)

фото: Генштаб

Активність флоту окупантів станом на 31 травня:

в Чорному морі два ворожих кораблі;

в Азовському морі три ворожі кораблі;

в Середземному морі два ворожі кораблі, серед яких один носій крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили: до Азовського моря – нуль суден; до Чорного моря – три судна, жодне з них не продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

фото: Генштаб

Триває 828 день повномасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав по території України один масований ракетно-авіаційний удар, застосувавши 19 ракет різних типів, два ракетних удари (із використанням трьох ракет), 52 авіаційні удари (зокрема 74 КАБами), застосував 554 дрони-камікадзе та здійснив понад 2980 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах із використанням різних типів озброєння.

Оборонна операція наших військ триває. З початку доби відбулося 100 бойових зіткнень. Найгарячішою залишається ситуація на Курахівському і Покровському напрямках.