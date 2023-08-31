Новим міністром оборони Великої Британії став Грант Шеппс
Це буде п’ята посада в Кабінеті міністрів, яку обіймав Шеппс за рік
У Великій Британії після відставки Бена Воллеса призначили нового міністра. Ним став ексміністр енергетики Грант Шеппс. Про це пише Sky News.
Зазначєаться, що Шеппса помітили, як він заходить у будинок № 10 незадовго до 9:00 ранку в четвер уранці, махаючи журналістам, які зібралися.
Це буде п’ята посада в Кабінеті міністрів, яку обіймав Шеппс за рік: він був міністром транспорту за Бориса Джонсона, трохи пропрацював міністром внутрішніх справ за Ліз Трасс і був бізнес-секретарем до його поточної посади в енергетиці за Сунака.
Поки що не ясно, хто замінить Шеппса на його поточній посаді, але міністр у справах дітей Клер Коутінью була помічена під будинком № 10 незабаром після нього.
Що відомо про Шеппса?
Навесні 2022 року Грант Шеппс повідомляв, що прийняв у себе вдома сім'ю українських біженців, які поїхали з країни через напад Росії. Тоді він наголосив, що Велика Британія «рішуче стоїть на боці народу України».
Минулого тижня він, як міністр енергетики, відвідав Україну. Він написав, що «цього тижня побачив у Києві людей, які рішуче виступили проти тиранії Путіна та агресії Росії».
Воллес пішов з посади
Сьогодні Бен Воллес написав заяву про звільнення з посади міністра оборони Великої Британії та передав її прем’єр-міністрові Ріші Сунаку. У листі він високо оцінив збройні сили та розвідку, з якими він працював із 2016 року, а також реакцію уряду на війну в Україні.
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