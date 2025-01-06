Головна Київ Новини
search button user button menu button

Внаслідок нічної атаки пошкоджено контактну мережу залізниці: затримується низка потягів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Внаслідок нічної атаки пошкоджено контактну мережу залізниці: затримується низка потягів
Залізничники вже працюють над відновленням пошкодженої ділянки
фото з відкритих джерел

«Укрзалізниця» попередила про затримку низки потягів

На Київщині пошкоджено контактну мережу «Укрзалізниці» внаслідок ворожого обстрілу. Про це повідомляє пресслужба «УЗ».

Зазначається, що залізничники вже працюють над її відновленням.

Затримують наступні потяги:

  • №103/104 Львів-Краматорськ (+1:18);
  • №21/22 Львів-Харків-Пас. (+1:18);
  • №143/144 Рахів-Суми (+0:49);
  • №141/142 Івано-Франківськ-Чернігів (+0:49);
  • №95/96 Рахів-Київ-Пас. (+0:37);
  • №21/22 Харків-Пас.-Львів (+0:36);
  • №103/104 Краматорськ-Львів (+0:36);
  • №9/10 Київ-Пас.-Будапешт-Келеті (+0:29);
  • №105/106 Одеса-Головна-Київ-Пас. (+0:23);
  • №9/10 Будапешт-Келеті-Київ-Пас. (+0:20);
  • №73/74 Пшемисль Головний-Харків-Пас. (+0:08);
  • №51/52 Київ-Пас.-Пшемисль Головний (+0:07);
  • №35/36 Одеса-Головна-Пшемисль Головний (+0:07);
  • №13/14 Київ-Пас.-Солотвино-1 (+0:04);
  • №49/50 Київ-Пас.-Трускавець (+0:04);
  • №127/128 Запоріжжя-1-Львів (+0:04);
  • №715/716 Пшемисль Головний-Київ-Пас. (+0:04).

Нагадаємо, триває 1048-й день повномасштабної війни.

Упродовж минулої доби противник завдав одного ракетного удару двома ракетами, 52 авіаудари (77 керованих авіаційних бомб), використав для ураження 930 дронів-камікадзе. Здійснив понад 4200 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Загалом від початку минулої доби відбулося 177 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Читайте також:

Теги: Укрзалізниця Київщина обстріл війна потяг

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Протягом цього тижня відбудеться тестування нового меню на деяких найдовших рейсах
Омлет за 170 грн. «Укрзалізниця» запускає повноцінні обіди: меню та ціни
30 грудня, 2024, 13:23
Виторг «УЗ» за січень-вересень зріс до 78 млрд грн – це на 17% більше, ніж було за аналогічний період минулого року
Підвищення тарифів «Укрзалізниці». ЗМІ оцінили наслідки
28 грудня, 2024, 15:10
Новий залізничний квиток для Олександра Усика напередодні його бою
Із квитків «Укрзалізниці» прибрали текст російською мовою
21 грудня, 2024, 20:58
Вартість квитків на «флагманські» вагони незмінна й ідентична до вартості квитків аналогічних за класом вагонів
Музичний супровід та вакуумні туалети: які поїзди мають «флагманські» вагони
21 грудня, 2024, 11:22
Рейс №9/10 носитиме фірмову назву «Transcarpathia»
Новий міжнародний потяг вирушив із Києва у перший рейс (фото)
15 грудня, 2024, 15:46
Правоохоронці проводять слідчі дії за місцем проживання службовців «Укрзалізниці» та в офісних приміщеннях структурного підрозділу компанії
На київській «Укрзалізниці» правоохоронці проводять слідчі дії
11 грудня, 2024, 08:23
Полиця, яка ледь не покалічила пасажирку потяга «Київ – Варшава»
У потязі «Київ – Варшава» полиця ледь не покалічила пасажирку, «Укрзалізниця» відреагувала
8 грудня, 2024, 17:52
Байден читає промову в поїзді після несподіваного візиту до президента України Володимира Зеленського в лютому
Який вигляд мають VIP-вагони, у яких світові лідери їдуть в Україну: фото
8 грудня, 2024, 03:30
Вагони обладнані генераторами для автономного живлення
Вагон-реанімація та апарати ШВЛ: «Укрзалізниця» показала ще один медичний поїзд (фото)
28 грудня, 2024, 12:58

Новини

Внаслідок нічної атаки пошкоджено контактну мережу залізниці: затримується низка потягів
Внаслідок нічної атаки пошкоджено контактну мережу залізниці: затримується низка потягів
У Києві під час пожежі у квартирі загинуло дві людини
У Києві під час пожежі у квартирі загинуло дві людини
У Києві немовля кілька днів провело у замкненій квартирі, поліція розшукує 16-річну матір (оновлено)
У Києві немовля кілька днів провело у замкненій квартирі, поліція розшукує 16-річну матір (оновлено)
Київським водіям загрожують зайці
Київським водіям загрожують зайці
Кияни пропонують створити український Діснейленд у Гідропарку: петиція
Кияни пропонують створити український Діснейленд у Гідропарку: петиція
Стало відоме ім'я дівчини, яка померла у лікарні після вчорашньої атаки дронів на Київщину
Стало відоме ім'я дівчини, яка померла у лікарні після вчорашньої атаки дронів на Київщину

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
139K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 січня: ситуація на фронті
52K
Сили оборони ліквідували титулованого 22-річного російського боксера
49K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 січня 2025
45K
Ворог уже за кілька кілометрів до Дніпропетровщини: командир 3-ї штурмової звернувся до українців
18K
6 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18K
Водохреще 2025: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони

Новини

Переговори з Трампом і Путіним, вибачення Лукашенка та другий термін президентства: головне з інтерв’ю Зеленського
Сьогодні, 06:33
Ворог просунувся на декількох ділянках фронту – DeepState
Сьогодні, 05:15
На Харківщині помер пацієнт психоневрологічного інтернату, який сильно обгорів внаслідок пожежі
Сьогодні, 03:25
Курйозний випадок з охороною. Зеленський розповів про візит до Трампа у 2019 році
Сьогодні, 02:56
Зеленський розповів, як ставиться до Ілона Маска
Сьогодні, 02:15
6 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua