Внаслідок нічної атаки пошкоджено контактну мережу залізниці: затримується низка потягів

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Залізничники вже працюють над відновленням пошкодженої ділянки

«Укрзалізниця» попередила про затримку низки потягів

На Київщині пошкоджено контактну мережу «Укрзалізниці» внаслідок ворожого обстрілу. Про це повідомляє пресслужба «УЗ».

Зазначається, що залізничники вже працюють над її відновленням.

Затримують наступні потяги:

№103/104 Львів-Краматорськ (+1:18);

№21/22 Львів-Харків-Пас. (+1:18);

№143/144 Рахів-Суми (+0:49);

№141/142 Івано-Франківськ-Чернігів (+0:49);

№95/96 Рахів-Київ-Пас. (+0:37);

№21/22 Харків-Пас.-Львів (+0:36);

№103/104 Краматорськ-Львів (+0:36);

№9/10 Київ-Пас.-Будапешт-Келеті (+0:29);

№105/106 Одеса-Головна-Київ-Пас. (+0:23);

№9/10 Будапешт-Келеті-Київ-Пас. (+0:20);

№73/74 Пшемисль Головний-Харків-Пас. (+0:08);

№51/52 Київ-Пас.-Пшемисль Головний (+0:07);

№35/36 Одеса-Головна-Пшемисль Головний (+0:07);

№13/14 Київ-Пас.-Солотвино-1 (+0:04);

№49/50 Київ-Пас.-Трускавець (+0:04);

№127/128 Запоріжжя-1-Львів (+0:04);

№715/716 Пшемисль Головний-Київ-Пас. (+0:04).

Нагадаємо, триває 1048-й день повномасштабної війни.

Упродовж минулої доби противник завдав одного ракетного удару двома ракетами, 52 авіаудари (77 керованих авіаційних бомб), використав для ураження 930 дронів-камікадзе. Здійснив понад 4200 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Загалом від початку минулої доби відбулося 177 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.