У військових частинах буде створено штатні підрозділи рекрутингу – Генштаб

Генштаб: Це нововведення дозволить командирам покращити організацію й супроводження заходів вербування добровольців

У бойових військових частинах Збройних сил України сформують штатні підрозділи рекрутингу. Про це йдеться на сторінці Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

«Головнокомандувач Збройних сил України визначив кожному командиру бригади створити штатний підрозділ рекрутингу. Відповідною організаційною директивою визначено завдання сформувати штатні підрозділи рекрутингу в бойових військових частинах», – йдеться у повідомленні.

Це нововведення дозволить командирам покращити організацію й супроводження заходів вербування добровольців, зазначили в Генштабі.

Так, з ініціативи Генштабу 1 жовтня 2024 року були внесені зміни до постанови уряду від 16 травня 2024 року № 560, нормами якої дозволено командирам призивати добровольців безпосередньо до військових частин без звернення до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

До цього у Збройних силах України функціонували центри рекрутингу в Сухопутних військах, Військово-морських силах, Десантно-штурмових військах, Силах спеціальних операцій і територіальної оборони. Наразі вони і далі активно розвиваються та вдосконалюють свої спроможності, підкреслили в Генштабі.

Нагадаємо, Україні необхідно додатково мобілізувати 160 тисяч осіб, оскільки є величезний дефіцит якісного особового складу. Таку думку висловив командир екіпажу БПЛА «Кара Небесна» 4-ї бригади оперативного призначення «Рубіж» Нацгвардії Андрій Отченаш. Військовий зауважив, що потреба в людях є абсолютно в усіх підрозділах, а не лише в піхоті.

До відома, у застосунку «Резерв+» став доступний сервіс рекрутингу. Він поможе українцям знайти для себе оптимальну вакансію у війську. Як зазначає Міноборони, завдяки співпраці з Lobby X, сервіс пропонує найбільший перелік відкритих посад у Силах оборони – понад 4 тис.

Також у застосунку «Дія» з'явилася можливість долучитися до Армії дронів. Після подання заяви людина потрапить лише в той підрозділ, який обрала, а на базову військову підготовку кожен охочий потрапить з уже підписаним контрактом. Придатність до служби також підтверджується самостійно ще на етапі подання заяви, тому проходити ВЛК не потрібно.