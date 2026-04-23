Міноборони закупило бодікамер для ТЦК на майже 300 млн грн: деталі

Держаудитслужба перевіряє тендер: найдешевшого учасника відхилили, хоч він був майже втричі дешевший

Міністерство оборони України уклало контракт на постачання 5 525 нагрудних відеокамер Motorola для військових ТЦК на загальну суму 290,91 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані системи публічних закупівель Prozorro.

Що закуповують і за скільки

Тендер завершився 17 квітня: переможцем визначено київське ТОВ «Доля і Ко.Лтд». До 31 липня 2026 року компанія має поставити в Київ камери із супутнім обладнанням. Гарантійний строк – один рік, оплата – протягом 30 робочих днів після поставки.

Перелік замовленого обладнання:

Цифрова нагрудна відеокамера Motorola VB400 із кріпленнями KF-DOCKCROCCLAT і KF-MOLLEVEST та ліцензією Motorola Video Manager – 5 427 комплектів по 41 820 грн ($958)

Відеокамера з LTE Motorola V500KF із кріпленнями KF-DOCKCROCCLAT і KF-MOLLEVEST та ліцензією Motorola Video Manager – 98 комплектів по 65 328 грн ($1 497)

Зарядна станція на 14 портів Motorola VB-400-DOCK14/EU із блоком живлення – 621 одиниця по 29 166 грн ($668)

Одномісна зарядна станція Motorola VB-400-DOCK-SOLO із блоком живлення та USB-кабелем – 336 одиниць по 4 920 грн ($113)

Автомобільна зарядна станція VB-400-EXT-CHARGE з USB-кабелем – 314 одиниць по 3 870 грн ($89)

Контролер Motorola DC-200/EU із блоком живлення, Ethernet-патчкордом і мультиформатним зчитувачем RFID RF-220 TWN4 MultiTech2 – 706 одиниць по 49 104 грн ($1 125)

Контролер програмування з функцією зарядки на 10 портів з LTE V500 Smart Dock (V500-SD10-EU) із блоком живлення і кріпленням – 29 одиниць по 65 652 грн ($1 505)

Гривневі ціни залишилися незмінними порівняно з першою закупівлею сотні камер у грудні 2025 року. Тоді ті самі моделі коштували $988 і $1 543 відповідно – різниця пояснюється лише коливанням курсу долара. Для порівняння: у травні 2025 року поліція замовляла камери Motorola VB-400 іншому постачальнику по 26 976 грн ($647), а V500 – по 49 800 грн ($1 194), проте без окремих кріплень і ліцензій.

Чому відхилили дешевшого учасника

Найдешевшою пропозицією на торгах виявилася заявка ТОВ «Спектр-8» – 106,80 млн грн, що майже втричі менше від суми переможця. Компанія пропонувала камери BlackEYE виробника ФОП Кириченко Антон Володимирович. Замовник відхилив її через дві підстави: відсутність банківської гарантії тендерного забезпечення та брак документів, що підтверджують ступінь захисту не нижче IP67 і стійкість до ударів і падінь.

ТОВ «Смарт Діфенс», яке пропонувало британські камери Audax за 7,57 млн грн (на 9% дешевше за «Доля і Ко.Лтд» у відповідному лоті – 8,31 млн грн), також не пройшло відбір. Крім відсутності тих самих сертифікатів, запропоновані камери мали вдвічі меншу пам'ять – 64 ГБ замість необхідних 128 ГБ, а також удвічі менше портів у доксанції (4 замість 8 штук).

Держаудитслужба перевіряє тендер на предмет порушень під час розкриття пропозицій, їх розгляду та оцінки. Відомство також запитало, як замовник визначав очікувану вартість закупівлі. У відповідь Міноборони оприлюднило ціновий моніторинг на основі трьох торішніх тендерів і трьох комерційних пропозицій: «Доля і Ко.Лтд» – 290,91 млн грн, ТОВ «IT-Інтегратор» – 308,08 млн грн та ТОВ «Альфателеком» – 324,88 млн грн.

Хто постачальник

Київська «Доля і Ко.Лтд» належить Ярославу, Ларисі та Андрію Татарінцевим. Від заснування системи Prozorro у 2016 році з компанією уклали угод на загальну суму 938,14 млн грн. Найбільшим замовником виступає саме Міноборони – 409,24 млн грн. Відеокамери відомство замовляє в цій компанії з грудня 2025 року; раніше через неї купували радіостанції Motorola, акумулятори та зарядні станції.

Нагадаємо, у вересні 2025 року Міноборони зобов'язало носити бодікамери всіх представників ТЦК і СП, що працюють у групах оповіщення. Відеоматеріали мають зберігатися на централізованому захищеному сервері, яким адмініструє військова служба правопорядку; видаляти або передавати записи стороннім заборонено.

До слова, раніше «Главком» повідомляв, що записи з бодікамер ТЦК майже недоступні громадськості: законодавство обмежує їх публікацію у відкритому доступі.