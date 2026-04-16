Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

google social img telegram social img facebook social img
Представники ТЦК за час війни пережили сотні нападів: названо область-антилідера
Правоохоронці фіксують стрімке зростання кількості нападів на військових ТЦК
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Найбільше нападів задокументовано у Харківській області, Києві та на Дніпропетровщині

З 24 лютого 2022 року в Україні зафіксовано понад шість сотень нападів на представників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки під час виконанням ними службових обов’язків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну поліцію у відповідь на запит Liga.net.

Загалом на військових ТЦК було вчинено 620 нападів. Найбільше – у Харківській області (69), Києві (53) та Дніпропетровській області (45).

У Волинській області було 39 нападів, у Львівській – 37, в Одеській – 36, у Чернігівській – 34, у Хмельницькій – 30, у Миколаївській та Рівненській – по 29, у Черкаській та Полтавській – по 26, у Київській – 24, в Івано-Франківській – 22, у Запорізькій – 20, у Тернопільській – 17, у Вінницькій та Закарпатській – по 16, у Чернівецькій – 15, у Житомирській – 14, у Сумській та Кіровоградській – по 11 та один випадок у Херсонській.

Поліція зафіксувала стрімке зростання кількості нападів на представників ТЦК. Так, у 2022 році їх було п’ять, у 2023-му – 38, у 2024-му – 118, у 2025-му – 341, а від початку поточного року – 118.

Загалом унаслідок нападів загинуло троє військовослужбовців ТЦК та СП (2025 рік – двоє, 2026 рік – один) та одна цивільна особа (2025 рік). Поранено дев’ять цивільних осіб.

Нагадаємо, у Луцьку підлітки напали на військових ТЦК, коли вони перевіряли документи у військовозобов'язаних.

До слова, Індустріальний районний суд Дніпра визнав чоловіка винним у побитті представника ТЦК та призначив йому штраф у розмірі 1700 грн. Інцидент стався 13 березня 2026 року під час перевірки документів. Поліцейські зупинили автомобіль, разом із ними були представники територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Читайте також:

Теги: ТЦК Харківщина Національна поліція України

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Кримінал

Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua