Представники ТЦК за час війни пережили сотні нападів: названо область-антилідера

Найбільше нападів задокументовано у Харківській області, Києві та на Дніпропетровщині

З 24 лютого 2022 року в Україні зафіксовано понад шість сотень нападів на представників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки під час виконанням ними службових обов’язків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну поліцію у відповідь на запит Liga.net.

Загалом на військових ТЦК було вчинено 620 нападів. Найбільше – у Харківській області (69), Києві (53) та Дніпропетровській області (45).

У Волинській області було 39 нападів, у Львівській – 37, в Одеській – 36, у Чернігівській – 34, у Хмельницькій – 30, у Миколаївській та Рівненській – по 29, у Черкаській та Полтавській – по 26, у Київській – 24, в Івано-Франківській – 22, у Запорізькій – 20, у Тернопільській – 17, у Вінницькій та Закарпатській – по 16, у Чернівецькій – 15, у Житомирській – 14, у Сумській та Кіровоградській – по 11 та один випадок у Херсонській.

Поліція зафіксувала стрімке зростання кількості нападів на представників ТЦК. Так, у 2022 році їх було п’ять, у 2023-му – 38, у 2024-му – 118, у 2025-му – 341, а від початку поточного року – 118.

Загалом унаслідок нападів загинуло троє військовослужбовців ТЦК та СП (2025 рік – двоє, 2026 рік – один) та одна цивільна особа (2025 рік). Поранено дев’ять цивільних осіб.

Нагадаємо, у Луцьку підлітки напали на військових ТЦК, коли вони перевіряли документи у військовозобов'язаних.

До слова, Індустріальний районний суд Дніпра визнав чоловіка винним у побитті представника ТЦК та призначив йому штраф у розмірі 1700 грн. Інцидент стався 13 березня 2026 року під час перевірки документів. Поліцейські зупинили автомобіль, разом із ними були представники територіального центру комплектування та соціальної підтримки.