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Колорадський жук зник? Експерт пояснив, чого чекати цього літа

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Колорадський жук зник? Експерт пояснив, чого чекати цього літа
Колорадські жуки зникли з багатьох городів
фото: glavcom.ua
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На багатьох городах досі майже немає ані жуків, ані личинок. Ентомолог пояснив, чи пов'язано це з погодою та чи може популяція швидко відновитися

Українці дедалі частіше звертають увагу на незвичну ситуацію: на присадибних ділянках колорадських жуків та їхніх личинок значно менше, ніж у попередні роки. Втім, говорити про зникнення головного шкідника картоплі поки зарано. Про це в коментарі «Главкому» розповів ентомолог Національного природного парку «Тузлівські лимани» Євгеній Халаїм.

Що впливає на поширення колорадського жука

Погодні умови нинішньої весни загалом можуть сприяти збільшенню чисельності колорадського жука.

«Минулого року на півдні ситуація була пов'язана насамперед зі спекою та посухою. На Одещині колорадського жука було дуже мало. Натомість на півночі та заході України, де випадало більше опадів, його чисельність залишалася значно вищою», – пояснив Халаїм.

Водночас цього року ситуація може змінитися. «Поки що умови складаються так, що колорадський жук може з'явитися у відносно великій чисельності. Але наразі ще зарано робити остаточні висновки. Більш чітка картина буде трохи пізніше», – зазначив експерт.

Прохолодна весна могла змістити терміни появи жуків

Ентомолог не виключає, що масова поява жуків цього року просто змістилася в часі через прохолодну весну. «Травень був відносно холодним. Тому частина комах може виходити дещо пізніше. Цілком можливо, що пік їхньої появи ще попереду», – сказав він.

При цьому невелика кількість дорослих жуків на початку сезону зовсім не гарантує низьку чисельність личинок улітку. «Популяція колорадського жука здатна дуже швидко відновлюватися. Одна самка відкладає кілька сотень яєць. Якщо умови сприятливі, а природних ворогів мало, чисельність може зрости дуже швидко», – пояснив Халаїм.

За його словами, наразі інформації про масову появу шкідника з різних регіонів України немає, хоча окремі випадки вже фіксуються. «Поки що ми не бачимо повідомлень про масштабні пошкодження картоплі. Але це не означає, що жука немає. Просто інформація надходить не з усіх регіонів», – наголосив ентомолог.

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Підстав для оптимістичних висновків поки немає

Водночас експерт не вважає, що колорадський жук втрачає статус одного з головних ворогів українських городників.

«Поки я не бачу підстав говорити про суттєве довгострокове скорочення його чисельності. Один рік може бути несприятливим для комах, інший – навпаки сприятиме їхньому розмноженню. Для серйозних висновків потрібні багаторічні спостереження», – зазначив він.

Найближчі тижні стануть вирішальними

На думку фахівця, найближчі тижні стануть визначальними для нинішнього сезону. «Зараз настає критичний момент. Якщо після потепління жуки почнуть масово з'являтися, доведеться готуватися до звичного сезону боротьби зі шкідником. Якщо ж цього не станеться найближчим часом, то високої чисельності вже, ймовірно, не буде», – вважає Халаїм.

Ентомолог також нагадав, що частина популяції здатна перечікувати несприятливі роки під землею. «Як і багато інших комах, колорадський жук має механізм виживання на випадок несприятливих умов. Частина особин може залишатися в ґрунті два-три роки, а потім виходити на поверхню, коли умови стають кращими», – пояснив експерт.

Саме тому навіть кілька років низької чисельності не гарантують остаточного зникнення шкідника з українських городів.

Нагадаємо, торік ентомолог Національного природного парку «Тузлівські лимани» Євгеній Халаїм пояснював скорочення чисельності колорадського жука спекою та посухою. За його словами, високі температури та нестача вологи могли негативно вплинути на популяцію шкідника, а частина жуків могла залишитися в ґрунті до настання сприятливіших умов.

Раніше фахівці також звертали увагу на український сорт картоплі «Щедрик», який практично не приваблює колорадського жука. Завдяки наявності у генеалогії п'яти диких видів картоплі цей сорт є одним із найстійкіших до шкідника. За словами науковців, колорадський жук починає живитися «Щедриком» лише за відсутності інших рослин із родини пасльонових.

Крім того, в Інституті картоплярства Національної академії аграрних наук України раніше вивели два нові сорти картоплі для дієтичного харчування та підвищення імунітету – «Солоха» із синьо-фіолетовою м'якоттю та «Хортиця» з червоною. Науковці зазначають, що ці сорти відрізняються підвищеним вмістом корисних речовин і можуть використовуватися для функціонального харчування.

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Теги: аграрії наука картофель погода

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