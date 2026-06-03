Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

На Харківщині затримано 17-річного студента, який коригував удари ворога

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
На Харківщині затримано 17-річного студента, який коригував удари ворога
Юнак позначав на гугл-картах місця зосередження особового складу і техніки українських військ
фото: СБУ
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Студент передавав ворогу дані про позиції Сил оборони

Служба безпеки України спільно з Нацполіцією затримала чергового ворожого поплічника у прифронтовому регіоні. Ним виявився неповнолітній мешканець Харківської області, який збирав для російської воєнної розвідки стратегічні дані про дислокацію українських захисників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу безпеки України.

За даними слідства, 17-річний студент місцевого коледжу потрапив у поле зору російських спецслужб через свої прокремлівські коментарі у закритих Telegram-каналах.

«За матеріалами справи, російські спецслужбісти завербували юнака, коли він намагався у Телеграм-каналах «замовити» фізичну розправу над своїм вітчимом через сімейний конфлікт. Так, в одному з чатів неповнолітньому відповіли з РФ, що обіцяють ліквідувати його родича в обмін на шпигунство в інтересах країни-агресора», – йдеться в повідомленні.

Щоб виконати вороже завдання, агент об’їжджав місцевість під виглядом робочих поїздок від комунального підприємства, де він підробляв на ремонті автодоріг і тротуарів.

Основними завданнями інформатора були:

  • Фіксація позицій ЗСУ: Зрадник обходив прифронтову місцевість на Ізюмському напрямку та приховано знімав розташування блокпостів, укріпрайонів і техніки Сил оборони.
  • Передача координат: Отримані геопозиції він маркував на електронних картах.
  • Коригування вогню: Фігурант звітував кураторам про результати прильотів російських ракет та керованих авіабомб для повторних ударів.

Співробітники Служби безпеки України задокументували злочини агента і затримали в кімнаті студентського гуртожитку. Під час обшуків у затриманого вилучено смартфон, на якому він зберігав фото і координати потенційних «цілей» для передачі ворогу.

Слідчі Служби безпеки вже повідомили затриманому про підозру за статтею – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Попри те, що зловмисник є неповнолітнім, санкція цієї статті передбачає суворе покарання – від 15 років позбавлення волі до довічного ув'язнення з конфіскацією майна. Наразі суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

«Главком» писав, що контррозвідка Служби безпеки затримала російського агента, який коригував одну із наймасштабніших повітряних атак рашистів по Києву в ніч на 24 травня. 

Також контррозвідка Служби безпеки затримала на Закарпатті агента російської воєнної розвідки. Ним виявився завербований ворогом працівник місцевого заводу, який шпигував за підприємствами, що виконують оборонні замовлення на заході України.

Читайте також:

Теги: СБУ ЗСУ війна Харківщина зрадники

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На світ з'явилася нова друкована книга Ліни Костенко «Вітер з Марса»
Про Путіна та війну. Ліна Костенко випустила збірку поезій
4 травня, 10:38
Іран відкинув свою причетність до ударів по ОАЕ
Іран заперечив причетність до останніх атак на ОАЕ
5 травня, 22:53
США хочуть виснажити іранську економіку
США пропонують грошову винагороду за інформацію про фінансові механізми Корпусу вартових ісламської революції
12 травня, 01:33
Нетаньяху скептично ставиться до того, що переговори США та Ірану призведуть до угоди
Трамп та Нетаньягу розійшлися в думках щодо майбутнього війни з Іраном
21 травня, 23:44
Українські дрони знищили російський центр ремонту бронетехніки
Сили оборони вдарили по центру підготовки операторів дронів РФ
20 травня, 20:56
Президент Федерації бобслею Анатолій Пегов долучився до пропагандистського заходу
Очільник Федерації бобслею Росії Пегов взяв участь у вшануванні ліквідованих окупантів
16 травня, 09:05
Сергій Простаков, ліворуч, та Василь Чучупак, обидва з бойового підрозділу «Гонор», у магазині «Мохаве» в Києві, де продаються їхні нашивки, сорочки та інші товари
NYT: Війна змінила вуличний стиль в Україні
29 травня, 05:50
У Росії почали скасовувати концерти Ані Лорак
У Росії скасовуються концерти Ані Лорак, яку звинувачують у підтримці ЗСУ: подробиці
Сьогодні, 10:12
Максим Лапатін нині відновлюється після полону
Давали дерев'яний телефон і казали «дзвонити». Військовий розповів про знущання у полоні РФ
31 травня, 21:15

Суспільство

Колорадський жук зник? Експерт пояснив, чого чекати цього літа
Колорадський жук зник? Експерт пояснив, чого чекати цього літа
На Харківщині затримано 17-річного студента, який коригував удари ворога
На Харківщині затримано 17-річного студента, який коригував удари ворога
Росія активізувала кампанію про «удари ЗСУ по мирних жителях»: яка мета
Росія активізувала кампанію про «удари ЗСУ по мирних жителях»: яка мета
Удар по Дніпру: влада розповіла про стан поранених
Удар по Дніпру: влада розповіла про стан поранених
Рятувальники потрапили під повторну атаку РФ у Запоріжжі (фото)
Рятувальники потрапили під повторну атаку РФ у Запоріжжі (фото)
Підрозділ на честь УПА. Сибіга пояснив рішення Зеленського та звернувся до поляків
Підрозділ на честь УПА. Сибіга пояснив рішення Зеленського та звернувся до поляків

Новини

Зеленський провів кадрові перестановки у керівництві Національної гвардії України
Сьогодні, 14:14
Понад тисячу російських брендів досі перебувають під юридичним захистом в Україні – Опендатабот
Сьогодні, 14:05
Пєсков розповів, як Росія відповість на удар ЗСУ по терміналу у Санкт-Петербурзі
Сьогодні, 13:11
Данія представила склад нового уряду: як це позначиться на Україні
Сьогодні, 12:00
Росія ховає атомні субмарини Північного флоту під антидроновими сітками
Сьогодні, 08:38
Спікер польського Сейму закликав не загострювати суперечки з Україною
Сьогодні, 08:06

Прес-релізи

Українські банки покращують якість кредитних портфелів
Українські банки покращують якість кредитних портфелів
3 червня, 12:28
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua