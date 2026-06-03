На Харківщині затримано 17-річного студента, який коригував удари ворога

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Студент передавав ворогу дані про позиції Сил оборони

Служба безпеки України спільно з Нацполіцією затримала чергового ворожого поплічника у прифронтовому регіоні. Ним виявився неповнолітній мешканець Харківської області, який збирав для російської воєнної розвідки стратегічні дані про дислокацію українських захисників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу безпеки України.

За даними слідства, 17-річний студент місцевого коледжу потрапив у поле зору російських спецслужб через свої прокремлівські коментарі у закритих Telegram-каналах.

«За матеріалами справи, російські спецслужбісти завербували юнака, коли він намагався у Телеграм-каналах «замовити» фізичну розправу над своїм вітчимом через сімейний конфлікт. Так, в одному з чатів неповнолітньому відповіли з РФ, що обіцяють ліквідувати його родича в обмін на шпигунство в інтересах країни-агресора», – йдеться в повідомленні.

Щоб виконати вороже завдання, агент об’їжджав місцевість під виглядом робочих поїздок від комунального підприємства, де він підробляв на ремонті автодоріг і тротуарів.

Основними завданнями інформатора були:

Фіксація позицій ЗСУ: Зрадник обходив прифронтову місцевість на Ізюмському напрямку та приховано знімав розташування блокпостів, укріпрайонів і техніки Сил оборони.

Передача координат: Отримані геопозиції він маркував на електронних картах.

Коригування вогню: Фігурант звітував кураторам про результати прильотів російських ракет та керованих авіабомб для повторних ударів.

Співробітники Служби безпеки України задокументували злочини агента і затримали в кімнаті студентського гуртожитку. Під час обшуків у затриманого вилучено смартфон, на якому він зберігав фото і координати потенційних «цілей» для передачі ворогу.

Слідчі Служби безпеки вже повідомили затриманому про підозру за статтею – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Попри те, що зловмисник є неповнолітнім, санкція цієї статті передбачає суворе покарання – від 15 років позбавлення волі до довічного ув'язнення з конфіскацією майна. Наразі суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

«Главком» писав, що контррозвідка Служби безпеки затримала російського агента, який коригував одну із наймасштабніших повітряних атак рашистів по Києву в ніч на 24 травня.

Також контррозвідка Служби безпеки затримала на Закарпатті агента російської воєнної розвідки. Ним виявився завербований ворогом працівник місцевого заводу, який шпигував за підприємствами, що виконують оборонні замовлення на заході України.