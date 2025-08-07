З 1 вересня працівники ТЦК та СП обовʼязково носитимуть бодікамери – Шмигаль

За словами Шмигаля, наразі забезпеченість засобами фіксації складає близько 85%

З 1 вересня усі працівники ТЦК та СП зобовʼязані носити бодікамери та здійснювати відеофіксацію під час перевірки документів або вручення повісток. У разі порушення правил фіксації передбачена дисциплінарна відповідальність. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра оборони Дениса Шмигаля.

«Цей крок дозволить забезпечити прозорість та законність діяльності груп оповіщень ТЦК, а також захистити права обох сторін», – йдеться у повідомленні.

За словами Шмигаля, наразі забезпеченість засобами фіксації складає близько 85%. Триває робота із закупівлі додаткових засобів.

Як повідомлялося, у липні 210 із 244 інцидентів (86%) пов’язаних з ТЦК виявилися маніпуляціями, фейками та інформаційно-психологічними операціями. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт командування Сухопутних військ.

До слова, у селі Бузьке Миколаївської області цивільні, озброєні битами й металевими трубами, напали на військовослужбовців ТЦК та СП. За даними військкомату, конфлікт стався, коли військовослужбовці разом із представником Національної поліції займалися оповіщенням.