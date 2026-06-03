Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Росія активізувала кампанію про «удари ЗСУ по мирних жителях»: яка мета

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Росія активізувала кампанію про «удари ЗСУ по мирних жителях»: яка мета
Російська пропаганда реагує на успіхи Сил оборони фейками про українські атаки на цивільних
фото з відкритих джерел
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Кремль намагається виправдати власні удари по цивільних та приховати втрати від атак Сил оборони України

Російська пропаганда дедалі активніше поширює фейки про нібито удари України по цивільному населенню, намагаючись виправдати власний терор проти українців. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, пише «Главком».

Коваленко заявив, що чим успішнішими стають удари Сил оборони по військових об'єктах РФ, то частіше російська сторона вигадує історії про нібито атаки України на мирних жителів.

«Росія все активніше бреше про те, що Україна «атакує цивільних», не надаючи доказів або видумуючи історії про «дітей у Старобільську». Чим більше наших вдалих атак по їх воєнних об'єктах, тим частіше з'являється брехня», – наголосив Коваленко.

Він підкреслив, що насправді саме Росія систематично атакує українські міста ракетами, ударними безпілотниками та дронами, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі.

«Правда в тому, що саме Росія атакує цивільних ракетами, ударними БПЛА і дронами постійно, бо веде з нами також демографічну війну, метою якої є вбивство людей і спонукання українців до переселення з території України», – заявив керівник ЦПД.

За його словами, російські атаки регулярно забирають життя мирних жителів у Києві, Дніпрі, Харкові, Одесі, Сумах, Чернігові, Херсоні, Нікополі та інших містах України. Коваленко вважає, що поширення подібних фейків є спробою Кремля створити «паралельну реальність» та розмити відповідальність за власні воєнні злочини.

«На фоні атак на наших цивільних вони видумують історії, за якими Україна діє так само, як Росія. І все це для того, щоб виправдати власний терор нібито «відповіддю на наші дії»», – зазначив він.

Окремо Коваленко прокоментував російські заяви щодо нібито загибелі дітей у Старобільську. За його словами, ці повідомлення не відповідають дійсності. «З цієї ж опери брехня про «вбитих дітей у Старобільську», хоча насправді там були знищені пілоти «Рубікону», які вбивали наших людей», – заявив він.

Читайте також 👉Скільки коштувала Росії комбінована атака на Україну: підрахунок «Главкома»

Нагадаємо, Міністерство оборони Російської Федерації офіційно прокоментувало масовану комбіновану атаку по території України, яка відбулася в ніч проти 2 червня.  Російська сторона стверджує, що обстріл є «відповіддю на терористичні акти київського режиму».

До слова, у ніч на 2 червня Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну із застосуванням ударних безпілотників, а також ракет повітряного, морського та наземного базування. Під ударом ворога опинились Київ, Дніпро, Харків, Полтавщина, Чернігівщина та інші регіони країни.

Читайте також:

Теги: пропаганда росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україні вдалося повернути додому понад 2100 дітей, яких незаконно вивезла Росія
«Омбудсменка ЛНР» задокументувала черговий воєнний злочин Росії
Сьогодні, 11:16
Постпред України при ООН Андрій Мельник
«Просто припиніть брехати!» Мельник жорстко відповів Небензі на Радбезі ООН
Вчора, 08:26
Для повноцінної роботи такої мережі апаратів катастрофічно мало
Росія будує аналог Starlink: чи загрожують ці супутники Україні
31 травня, 22:10
У 1966 році у складі збірної СРСР Пономарьов посів четверте місце на Чемпіонаті світу
«У нас ..., а не півзахисники». Легенда збірної СРСР розкритикував рівень російського футболу
15 травня, 16:54
Російський газ замінили поставки зі США та Норвегії
ЄС остаточно відмовився від газової залежності РФ
15 травня, 08:28
Т-90М наразі є найбільш просунутим серійним танком РФ
Росія відправила на фронт нову партію танків
9 травня, 12:25
Молдова вимагає від Росії оплатити ремонт пошкодженої ЛЕП
Молдова після удару по інфраструктурі направила рахунок Кремлю
6 травня, 15:58
Британський аналітик заявив, що Україна переосмислює характер війни
Британський аналітик, який передбачив агресію Путіна, назвав вагому перевагу України перед Росією
5 травня, 15:00
У Чемпіонаті світу не візьме участь керлінгістка Кісельова, яка робила фото з георгіївською стрічкою
Російська керлінгістка, яка робила фото з символом війни, пропустить юніорський Чемпіонат світу
4 травня, 14:31

Суспільство

Колорадський жук зник? Експерт пояснив, чого чекати цього літа
Колорадський жук зник? Експерт пояснив, чого чекати цього літа
На Харківщині затримано 17-річного студента, який коригував удари ворога
На Харківщині затримано 17-річного студента, який коригував удари ворога
Росія активізувала кампанію про «удари ЗСУ по мирних жителях»: яка мета
Росія активізувала кампанію про «удари ЗСУ по мирних жителях»: яка мета
Удар по Дніпру: влада розповіла про стан поранених
Удар по Дніпру: влада розповіла про стан поранених
Рятувальники потрапили під повторну атаку РФ у Запоріжжі (фото)
Рятувальники потрапили під повторну атаку РФ у Запоріжжі (фото)
Підрозділ на честь УПА. Сибіга пояснив рішення Зеленського та звернувся до поляків
Підрозділ на честь УПА. Сибіга пояснив рішення Зеленського та звернувся до поляків

Новини

Зеленський провів кадрові перестановки у керівництві Національної гвардії України
Сьогодні, 14:14
Понад тисячу російських брендів досі перебувають під юридичним захистом в Україні – Опендатабот
Сьогодні, 14:05
Пєсков розповів, як Росія відповість на удар ЗСУ по терміналу у Санкт-Петербурзі
Сьогодні, 13:11
Данія представила склад нового уряду: як це позначиться на Україні
Сьогодні, 12:00
Росія ховає атомні субмарини Північного флоту під антидроновими сітками
Сьогодні, 08:38
Спікер польського Сейму закликав не загострювати суперечки з Україною
Сьогодні, 08:06

Прес-релізи

Українські банки покращують якість кредитних портфелів
Українські банки покращують якість кредитних портфелів
3 червня, 12:28
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua