Росія активізувала кампанію про «удари ЗСУ по мирних жителях»: яка мета

Російська пропаганда реагує на успіхи Сил оборони фейками про українські атаки на цивільних

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Кремль намагається виправдати власні удари по цивільних та приховати втрати від атак Сил оборони України

Російська пропаганда дедалі активніше поширює фейки про нібито удари України по цивільному населенню, намагаючись виправдати власний терор проти українців. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, пише «Главком».

Коваленко заявив, що чим успішнішими стають удари Сил оборони по військових об'єктах РФ, то частіше російська сторона вигадує історії про нібито атаки України на мирних жителів.

«Росія все активніше бреше про те, що Україна «атакує цивільних», не надаючи доказів або видумуючи історії про «дітей у Старобільську». Чим більше наших вдалих атак по їх воєнних об'єктах, тим частіше з'являється брехня», – наголосив Коваленко.

Він підкреслив, що насправді саме Росія систематично атакує українські міста ракетами, ударними безпілотниками та дронами, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі.

«Правда в тому, що саме Росія атакує цивільних ракетами, ударними БПЛА і дронами постійно, бо веде з нами також демографічну війну, метою якої є вбивство людей і спонукання українців до переселення з території України», – заявив керівник ЦПД.

За його словами, російські атаки регулярно забирають життя мирних жителів у Києві, Дніпрі, Харкові, Одесі, Сумах, Чернігові, Херсоні, Нікополі та інших містах України. Коваленко вважає, що поширення подібних фейків є спробою Кремля створити «паралельну реальність» та розмити відповідальність за власні воєнні злочини.

«На фоні атак на наших цивільних вони видумують історії, за якими Україна діє так само, як Росія. І все це для того, щоб виправдати власний терор нібито «відповіддю на наші дії»», – зазначив він.

Окремо Коваленко прокоментував російські заяви щодо нібито загибелі дітей у Старобільську. За його словами, ці повідомлення не відповідають дійсності. «З цієї ж опери брехня про «вбитих дітей у Старобільську», хоча насправді там були знищені пілоти «Рубікону», які вбивали наших людей», – заявив він.

Нагадаємо, Міністерство оборони Російської Федерації офіційно прокоментувало масовану комбіновану атаку по території України, яка відбулася в ніч проти 2 червня. Російська сторона стверджує, що обстріл є «відповіддю на терористичні акти київського режиму».

До слова, у ніч на 2 червня Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну із застосуванням ударних безпілотників, а також ракет повітряного, морського та наземного базування. Під ударом ворога опинились Київ, Дніпро, Харків, Полтавщина, Чернігівщина та інші регіони країни.