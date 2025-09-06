Бодікамери для ТЦК: Міноборони озвучило важливі деталі

Бодікамера для ТЦК та СП тепер буде обов'язковою

В Україні запроваджена обов’язкова відеофіксація процесу оповіщення громадян військовими ТЦК

Від 1 вересня співробітники ТЦК та СП зобов’язані використовувати нагрудні бодікамери. Вони здійснюватимуть безперервну відеофіксацію, про що попереджатиметься на початку розмови. Як інформує «Главком», про це розповів речник Міноборони Орест Дрималовський.

Як зазначається, учасникам групи оповіщення суворо заборонено видаляти записи, змінювати їх, вимикати камеру, перешкоджати фіксації або передавати відео стороннім особам.

«Відеоматеріали зберігатимуться на централізованому захищеному сервері, який адмініструватиме військова служба правопорядку», – наголосив Дрималовський.

Речник акцентував, що використання бодікамер сприятиме дисциплінуванню всіх учасників процесу, як представників ТЦК та СП, так і громадян, а записи стануть об’єктивним джерелом інформації.

Нагадаємо, з 1 вересня усі працівники ТЦК та СП зобовʼязані носити бодікамери та здійснювати відеофіксацію під час перевірки документів або вручення повісток. У разі порушення правил фіксації передбачена дисциплінарна відповідальність.

Мета ініціативи – забезпечити максимальну прозорість і законність мобілізації, підвищити відповідальність як представників центрів комплектування, так і військовозобов’язаних громадян.