Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Сестри-близнючки вигадали, як заробляти на «ухилянтах»

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Сестри-близнючки вигадали, як заробляти на «ухилянтах»
Сестри-близнючки пропонували чоловікам обрати діагноз за гроші
фото: прокуратура України
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

На Дніпропетровщині жінок підозрюють в організації схеми оформлення фіктивної інвалідності за $4 тис

Правоохоронці викрили на Дніпропетровщині двох сестер-близнючок, яких підозрюють в організації незаконної схеми допомоги військовозобов'язаним чоловікам в ухиленні від мобілізації. За даними слідства, жінки за винагороду допомагали оформлювати фіктивну інвалідність, яка надалі давала підстави для виїзду за кордон. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Дніпропетровської обласної прокуратури.

За версією слідства, сестри були відомі у своєму місті як посередниці, які нібито могли організувати безперешкодний виїзд чоловіків з України. Для цього вони збирали особисті документи клієнтів та домовлялися з медиками про встановлення фіктивних діагнозів.

Сестри-близнючки вигадали, як заробляти на «ухилянтах» фото 1
фото: прокуратура України

Слідчі встановили, що під час зустрічей із військовозобов'язаними жінки з'ясовували, чи мають ті будь-які проблеми зі здоров'ям. Після цього пропонували обрати захворювання, яке можна було використати для оформлення інвалідності.

Сестри-близнючки вигадали, як заробляти на «ухилянтах» фото 2
фото: прокуратура України

Надалі підозрювані координували проходження необхідних процедур. Чоловікам пояснювали, коли потрібно прибути до медичного закладу, пройти псевдообстеження або короткострокову госпіталізацію.

За даними правоохоронців, на підставі підроблених результатів аналізів клієнтам оформлювали інвалідність та статус непридатності до військової служби. Саме ці документи, за версією слідства, використовувалися для подальшого виїзду за межі України. Вартість такої «послуги» становила $4 тис.

Під час передачі чергової частини коштів одну із сестер затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За процесуального керівництва прокурорів Синельниківської окружної прокуратури двом жінкам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 332 та ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України.

Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 2 млн грн для кожної.

Раніше, у Києві викрили та затримали двох учасників злочинної схеми, які організували канал незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон України. Слідство встановило, що підозрювана займалася безпосереднім пошуком «клієнтів», які бажали нелегально виїхати з країни, та вела з ними переговори. Надалі її спільник мав організувати безпечний перетин кордону з Румунією поза офіційними пунктами пропуску.

Згідно із запропонованим планом, військовозобов’язаний чоловік мав приїхати до прикордонної зони неподалік Чернівців і протягом тижня чекати слушної нагоди для переходу розмежувальної лінії. Організатори схеми запевнили втікача, що мають «надійні домовленості» з прикордонниками, які гарантують безперешкодний рух та можливість залишитися непоміченими.

Читайте також:

Теги: ухилянти Україна мобілізація Дніпропетровщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель оцінила перспективи завершення війни
Війна в Україні триватиме ще 10 років? Меркель зробила прогноз
27 травня, 13:19
Для підтвердження статусу критично важливого підприємства та бронювання співробітника його середня зарплата має становити щонайменше три мінімальні заробітні плати
Нардепка роз’яснила нові труднощі з бронюванням від мобілізації
26 травня, 09:39
Глава держави заявив, що з початку 2026 року російська армія втратила в Україні понад 145 тис. військових
Зеленський назвав колосальні втрати РФ від початку року
22 травня, 11:42
Україна звинуватила Росію та Білорусь у порушенні ядерного договору
Україна відреагувала на спільне відпрацювання ядерних ударів РФ і Білорусі
18 травня, 17:24
Разова грошова виплата до Дня Незалежності України здійснюється до 24 серпня 2026 року
Уряд затвердив грошові виплати до Дня Незалежності: хто отримає
14 травня, 17:48
фото: LRT
Литва націлилася на спільні військові проєкти з Україною
12 травня, 13:15
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров
«Пощади їм не буде». До погроз Києву долучився Лавров (відео)
8 травня, 13:01
О 00:05 у Дніпрі пролунав вибухи, існувала загроза БпЛА
Режим тиші порушено: над Україною літають шахеди
6 травня, 02:07
Melovin розповів, через що він лікувався протягом кількох років
Melovin нарвався на хейт та відповів на закиди про звільнення зі служби
5 травня, 18:15

Суспільство

Сестри-близнючки вигадали, як заробляти на «ухилянтах»
Сестри-близнючки вигадали, як заробляти на «ухилянтах»
Державна служба з етнополітики назвала кількість заброньованих священників
Державна служба з етнополітики назвала кількість заброньованих священників
Колорадський жук зник? Експерт пояснив, чого чекати цього літа
Колорадський жук зник? Експерт пояснив, чого чекати цього літа
На Харківщині затримано 17-річного студента, який коригував удари ворога
На Харківщині затримано 17-річного студента, який коригував удари ворога
Росія активізувала кампанію про «удари ЗСУ по мирних жителях»: яка мета
Росія активізувала кампанію про «удари ЗСУ по мирних жителях»: яка мета
Удар по Дніпру: влада розповіла про стан поранених
Удар по Дніпру: влада розповіла про стан поранених

Новини

Зеленський і Рютте вшанували у Києві пам’ять полеглих українських воїнів (відео)
Сьогодні, 14:52
Зеленський провів кадрові перестановки у керівництві Національної гвардії України
Сьогодні, 14:14
Понад тисячу російських брендів досі перебувають під юридичним захистом в Україні – Опендатабот
Сьогодні, 14:05
Пєсков розповів, як Росія відповість на удар ЗСУ по терміналу у Санкт-Петербурзі
Сьогодні, 13:11
Данія представила склад нового уряду: як це позначиться на Україні
Сьогодні, 12:00
Росія ховає атомні субмарини Північного флоту під антидроновими сітками
Сьогодні, 08:38

Прес-релізи

Українські банки покращують якість кредитних портфелів
Українські банки покращують якість кредитних портфелів
3 червня, 12:28
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua