Сестри-близнючки вигадали, як заробляти на «ухилянтах»

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На Дніпропетровщині жінок підозрюють в організації схеми оформлення фіктивної інвалідності за $4 тис

Правоохоронці викрили на Дніпропетровщині двох сестер-близнючок, яких підозрюють в організації незаконної схеми допомоги військовозобов'язаним чоловікам в ухиленні від мобілізації. За даними слідства, жінки за винагороду допомагали оформлювати фіктивну інвалідність, яка надалі давала підстави для виїзду за кордон. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Дніпропетровської обласної прокуратури.

За версією слідства, сестри були відомі у своєму місті як посередниці, які нібито могли організувати безперешкодний виїзд чоловіків з України. Для цього вони збирали особисті документи клієнтів та домовлялися з медиками про встановлення фіктивних діагнозів.

фото: прокуратура України

Слідчі встановили, що під час зустрічей із військовозобов'язаними жінки з'ясовували, чи мають ті будь-які проблеми зі здоров'ям. Після цього пропонували обрати захворювання, яке можна було використати для оформлення інвалідності.

фото: прокуратура України

Надалі підозрювані координували проходження необхідних процедур. Чоловікам пояснювали, коли потрібно прибути до медичного закладу, пройти псевдообстеження або короткострокову госпіталізацію.

За даними правоохоронців, на підставі підроблених результатів аналізів клієнтам оформлювали інвалідність та статус непридатності до військової служби. Саме ці документи, за версією слідства, використовувалися для подальшого виїзду за межі України. Вартість такої «послуги» становила $4 тис.

Під час передачі чергової частини коштів одну із сестер затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За процесуального керівництва прокурорів Синельниківської окружної прокуратури двом жінкам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 332 та ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України.

Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 2 млн грн для кожної.

Раніше, у Києві викрили та затримали двох учасників злочинної схеми, які організували канал незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон України. Слідство встановило, що підозрювана займалася безпосереднім пошуком «клієнтів», які бажали нелегально виїхати з країни, та вела з ними переговори. Надалі її спільник мав організувати безпечний перетин кордону з Румунією поза офіційними пунктами пропуску.

Згідно із запропонованим планом, військовозобов’язаний чоловік мав приїхати до прикордонної зони неподалік Чернівців і протягом тижня чекати слушної нагоди для переходу розмежувальної лінії. Організатори схеми запевнили втікача, що мають «надійні домовленості» з прикордонниками, які гарантують безперешкодний рух та можливість залишитися непоміченими.