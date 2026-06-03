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Державна служба з етнополітики назвала кількість заброньованих священників

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
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Державна служба з етнополітики назвала кількість заброньованих священників
Згідно із соціологічними дослідженнями, 25% опитаних вважають, що священники повинні служити в армії
фото з відкритих джерел
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В Україні офіційно діють 35 тис. релігійних організацій

Держава визначила статус релігійних організацій під час дії воєнного стану та мобілізації. Керівники та священнослужителі громад, які офіційно визнані критично важливими, мають право на отримання відстрочки від призову на військову службу. Так, в Україні від мобілізації заброньовано 6,5 тис. священнослужителів. Про це на пресконференції в Києві повідомив голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський, інформує «Главком».

«Із 35 тис. релігійних організацій, які існують в Україні, до критичної інфраструктури віднесено зараз трохи більше 10 тис… Керівники-священнослужителі релігійних організацій і священники, які працюють в цих релігійних організаціях можуть отримати відстрочку від мобілізації через бронювання. Таких священників, які були заброньовані, – 6,5 тис.», – сказав Єленський.

За словами голови голови Державної служби з етнополітики та свободи Віктора Єленського, наразі правовий статус критичної інфраструктури отримала лише третина релігійного сектору країни.

  • Статус критично важливих: До критичної інфраструктури наразі віднесено трохи більше 10 тис. із них (у травні затвердили оновлений перелік із 10 922 релігійних організацій).
  • Кількість заброньованих: На сьогодні через механізм бронювання відстрочку від мобілізації отримали 6,5 тис. священників.

Віктор Єленський також окреслив позицію держави щодо представників релігійних громад, які зберігають зв'язок із країною-агресором.

Релігійні організації, які відносяться до Української православної церкви (Московського патріархату), позбавлені можливості отримати статус стратегічних. Відповідно, їхні священнослужителі не підлягають бронюванню від мобілізації.

Серед іншого Єленський звернув увагу на те, що згідно із соціологічними дослідженнями, 25% опитаних вважають, що священники повинні служити в армії так само, як і всі інші, а 44% вважають, що для них повинні бути винятки, зокрема не бути комбатантами.

«Главком» писав, що Кабінет міністрів 30 травня ухвалив зміни до системи бронювання військовозобов’язаних працівників. Вони стосуються підприємств, установ і організацій, які визначаються критично важливими для функціонування економіки та держави в умовах воєнного стану. Уряд відповів на найпоширеніші питання бізнесу, працівників та уповноважених осіб підприємств щодо перехідного періоду, підтвердження критичності, врахування працівників за сумісництвом, зарплатного критерію та строків розгляду документів.

Нагадаємо, українські підприємства та організації, які мають статус критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення, зобов'язані пройти повторну процедуру перевірки. Кабінет міністрів встановив чіткий тримісячний перехідний період для перепідтвердження цього статусу – процедура має завершитися до 1 вересня.

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Теги: священник бронювання від мобілізації Україна

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