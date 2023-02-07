Мінреінтеграції повідомило, скільки в Україні  внутрішньо переміщених осіб

В Україні наразі зареєстровано 4,8 млн внутрішньо переміщених осіб

Хоча в Україні наразі обліковано 4,8 млн внутрішньо переміщених осіб, їх реальна кількість становить майже 7 млн, тому завдання Мінреінтеграції на 2023 рік – інтеграція внутрішніх переселенців. Про це заявила віцепрем'єр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в одному з телеінтерв’ю, пише Мінреінтеграції.

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За словами посадовиці, держава всіляко намагається підтримувати переселенців. До прикладу, минулого року з бюджету виплатили 55 млрд грн допомоги на проживання. Внутрішні переселенці отримують від держави гуманітарну допомогу, харчові набори, одяг і речі першої необхідності. Також, за словами посадовиці, успішно реалізується урядовий проєкт «єРобота» – можливість отримання грантів за шістьма програмами.

«Але допомога не має обмежуватися лише цим. Вона має бути різнобічною. Це і соціалізація ВПО на новому місці проживання, і сприяння їх працевлаштуванню, й отримання всіх пільг, які поширюються на решту мешканців. Вони повинні не чекати з простягнутою рукою, а стати повноцінними членами громад. Водночас відчувати власну незалежність, бути впевненими у найближчому майбутньому себе, своїх дітей і батьків. Тому наше завдання у 2023 році – знайти якомога більше інструментів для цього. В тому числі з допомогою наших міжнародних партнерів», – підсумувала Верещук.

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Нагадаємо, що з 1 березня 2023 року громадяни України, які понад 120 днів мешкають у польських «колективних житлових центрах», мають частково компенсувати вартість розміщення. Відповідні зміни до закону підписав напередодні президент Польщі Анджей Дуда.

Як повідомлялося раніше, станом на січень 2023 року, у країнах Європи перебувають майже 8 млн українських біженців. З них 1,5 млн – у Польщі.