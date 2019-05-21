Партія Вакарчука готова підтримувати Зеленського



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Святослав Вакарчук

Вакарчук готовий підтримувати президента у всіх його позитивних реформах

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Лідер партіїГолос, яка балотується на парламентські вибори, Святослав Вакарчук розповів про основні напрямки нової політичної сили.

Під час прямого ефіру «Свободи слова» на ICTV відомий український музикант і лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук розповів про основні принципи та напрямки, в яких буде рухатися його нова політична сила «Голос».

«Нова політика – це не сліпа віра в президента, а це поняття, що треба зробити так, щоб новий президент був підзвітним людям і виборцям. В цьому сенсі ми готові підтримувати президента у всіх його позитивних реформах. Більше того, підштовхувати його і пропонувати ще більш радикальні реформи. Але раптом він буде зраджувати інтереси суспільства, то ми змусимо його відповідати перед виборцями», - розповів Зеленський.

«Для нас основним має бути добробут людей. Державні інтереси – понад усе. Все дуже просто», - зазначив він.

Нагадаємо, 20 травня Володимир Гройсман оголосив, що подасть у відставку.

Сьогодні під час інавгураційної промови Володимир Зеленський розкритикував уряд і закликав прем’єра та міністрів звільнитись.

«Безумовно, окрім війни, є ще багато бід, які роблять українців нещасливими. Це шокуючі тарифи, принизливі зарплати і пенсії, болючі ціни, неіснуючі робочі місця. Це медицина, про покращення якої говорять здебільшого ті, хто ніколи не лежав з дитиною у звичайній лікарні. Це міфічні українські дороги, які будуються та ремонтуються тільки у чиїсь бурхливій уяві», - сказав шостий президент.

Вихід з цієї ситуації Зеленський бачить тільки один – «ви можете взяти аркуш, взяти ручку і звільнити свої місця для тих, хто буде думати про наступні покоління, а не про наступні вибори!».

Як повідомлялось, новобраний президент заявив про розпуск Верховної Ради восьмого скликання.

У той же час Зеленський запросив глав парламентських фракцій на консультацію, яка відбудеться 21 травня 2019 року о 10 годині у приміщенні Адміністрації президента України.

Зазначимо, найімовірніше датою проведення дострокових виборів до Верховної Ради буде названо 14 липня 2019 року.

Нагадаємо, рішення про розпуск парламенту стане першим указом новообраного президента.

Раніше ЗМІ публікували нібито проекти указу про розпуск парламенту. У команді Зеленського цей документ назвали фейком, однак представник новообраного президента Дмитро Разумков говорив, що розпуск парламенту ініціюватиметься.

Нагадаємо, 20 травня у Верховній Раді пройшла церемонія інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського.

На інавгурації Зеленського були присутні чотири президенти і весь уряд.

Під час складання присяги на вірність українському народу Володимир Зеленський поклав руку на Пересопницьке Євангеліє - незмінний атрибут усіх президентських інавгурацій, які знала Україна.

Зеленський склав присягу і став шостим президентом.

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