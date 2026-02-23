Головна Країна Суспільство
Місячний календар на березень 2026: дати нового та повного Місяця

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Місячний календар на березень 2026: дати нового та повного Місяця
Місячний гід на березень 2026: час весняного рівнодення, активного росту та закладання нових стратегій

Березень 2026 року – це період справжнього енергетичного перелому. Разом із пробудженням природи ми входимо у фазу активного оновлення. Березневий цикл вимагає від нас гнучкості та рішучості, адже енергія весняного рівнодення додає особливої сили кожному починанню. Розуміння фаз Місяця допоможе вам зберегти потужний внутрішній драйв та гармонійно увійти в новий астрономічний рік.

«Главком» публікує актуальний місячний гід на березень 2026 року з ключовими датами для бізнесу, здоров’я та особистої трансформації.

Ключові дати: Коли енергія досягне піку?

У березні 2026 року місячний цикл матиме таку структуру:

  • Повня (Кульмінація): 3 березня.
  • Спадаючий Місяць (Завершення та детокс): 4–18 березня.
  • Молодик (Обнулення та наміри): 19 березня.
  • Зростаючий Місяць (Активація та Ріст): 20–31 березня.

Місячний календар на березень 2026

3 березня: Повний Місяць – «Черв’ячна Повня» та час збору сил

Перша повня весни (3 березня) у західній традиції зветься «Черв'ячною» (Worm Moon), оскільки в цей час земля починає відтавати. Це період максимальної емоційної напруги та виходу енергії назовні. Повня у березні ідеально підходить для того, щоб нарешті продемонструвати світові результати своєї зимової праці. Уникайте конфліктів, натомість спрямуйте потужний заряд енергії на презентації чи завершення важливих проєктів.

19 березня: Новий Місяць – Точка відліку та «магія» рівнодення

Молодик (19 березня) відбувається напередодні весняного рівнодення. Це енергетично найважливіший момент місяця. Час для глибокого планування на весь наступний квартал. Енергія дня сприяє закладанню фундаменту для довгострокових фінансових стратегій та особистих змін. Це момент, коли варто «посіяти» ідеї, які принесуть плоди влітку.

Як спланувати березень 2026 за фазами Місяця

Найкращий період для дій (20–31 березня)

Друга половина березня, коли Місяць зростає, стане ідеальним часом для експансії та розвитку:

  • Кар'єра та фінанси: Відкриття нових рахунків, підписання стратегічних контрактів, інвестиції у технології та освіту.
  • Особистий розвиток: Старт нових навчальних курсів, інтенсивні фізичні тренування, розширення кола спілкування.
  • Краса: Стрижки у цей період забезпечать потужний ріст волосся та додадуть йому життєвої енергії.

Час для аналізу та очищення (4–18 березня)

Період після повні – найкращий час для внутрішньої ревізії:

  • Дім: Очищення простору, весняне оновлення інтер’єру, позбавлення від усього, що захаращує житло.
  • Здоров'я: Сприятливий час для відвідування стоматолога, очищувальних процедур для шкіри та боротьби зі шкідливими звичками.
  • Психологія: Робота з минулим, закриття старих боргів (як фінансових, так і моральних), щоб увійти в справжню весну без зайвого вантажу.

