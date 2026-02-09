9 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 9 лютого 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

9 лютого у світі відзначають Міжнародний день стоматолога. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святого мученика Никифора.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 9 лютого 2026 року.

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день стоматолога

Це професійне свято лікарів, які дбають про здоров'я нашої усмішки. Дата обрана на честь святої Аполлонії, яку вважають покровителькою стоматологів. В Україні сьогодні особливі слова подяки лунають військовим стоматологам, які надають допомогу захисникам безпосередньо поблизу лінії фронту.

Міжнародний день боротьби з епілепсією

Щороку в другий понеділок лютого світ відзначає Міжнародний день боротьби з епілепсією (International Epilepsy Day).

Епілепсія – це неінфекційне хронічне захворювання мозку, від якого страждають близько 50 млн людей у світі. Для цієї хвороби характерними є періодичні напади з судомами та втратою свідомості. Вони пов’язані зі змінами у ритмі електричних імпульсів, які постійно генерує людський мозок.

Епілепсія здавна була для людей загадковим захворюванням, якому приписували містичний зміст. Цю хворобу супроводжували страх, нерозуміння, соціальна ізоляція. На жаль, в деяких країнах схожа ситуація зберігається й зараз, що знижує якість життя хворих та їхніх близьких.

Міжнародний день піци

Одне з найпопулярніших гастрономічних свят світу. В Україні піца стала символом швидкої допомоги та волонтерської підтримки – багато пекарень безкоштовно доставляють гарячі страви до лікарень та пунктів обігріву («Пунктів незламності»).

Релігійні свята та їхня історія

День святого мученика Никифора

9 лютого православна церква вшановує пам'ять мученика Никифора, який жив у Антіохії Сирійській. Його історія – це розповідь про щиру дружбу, прощення та надзвичайну самопожертву.

Никифор мав близького друга – пресвітера Саприкія. Через підступи диявола вони посварилися і стали ворогами. Никифор щиро каявся і тричі просив прощення, але Саприкій залишався невблаганним. Коли почалися гоніння на християн, Саприкія схопили і засудили до страти. В останню мить він злякався мук і зрікся Христа. Тоді Никифор, бачачи це, публічно оголосив себе християнином і прийняв смерть замість колишнього друга, отримавши мученицький вінець у III столітті.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

Сніг прилипає до дерев – скоро настане тепло;

Якщо після Никифора прийшла відлига – весна буде ранньою, але затяжною;

Холодний тиждень після 9 лютого – березень буде теплим;

Птахи сидять на верхівках дерев – до сильного вітру.

У народі казали: «На Никифора ніч темна, але весна вже за рогом». Вважалося, що цей день ідеальний для господарських справ та лагодження взуття.

Історичні події

1667 – у селі Андрусові поблизу Смоленська укладене перемир'я між Річчю Посполитою і Московським царством, за яким Україна була поділена навпіл (кордон пройшов по Дніпру).

1722 – у Петербурзі видано царський указ про висилку 10 тис. козаків на будівництво Ладозького каналу і 10 тис. козаків на будівництво Донського каналу.

1849 – на території Папської держави революціонери проголосили Італійську Республіку.

1893 – відбувся перший у світі сеанс стриптизу (Париж, «Мулен Руж»). Арешт стриптизерки поліцією викликав заворушення в місті.

1897 – в Російській імперії розпочався перший загальний перепис населення (126,4 млн осіб, з них 22,6 млн українців).

1904 – напад Японії на Порт-Артур, початок російсько-японської війни.

1918 – війська Червоної армії під командуванням М. Муравйова після п'ятиденного артилерійського бомбардування захопили столицю Української Народної республіки Київ. Жертвами червоного терору в Києві стали кілька тисяч осіб.

1918 – підписано Берестейський мирний договір, згідно з яким Німецька імперія, Австро-Угорська імперія, Османська імперія і Болгарське царство визнали УНР самостійною державою.

1923 – повстання засуджених до розстрілу отаманів Холодного Яру в Лук'янівській в'язниці Києва.

1929 – у Москві розпочався перший тиждень української літератури.

1934 – сформований воєнно-політичний союз Балканська Антанта.

1942 – у Києві німці заарештували Олену Телігу та інших представників української інтелігенції, переважно членів ОУН (М).

1943 – Вінстон Черчилль повідомив Й. Сталіна про підготовку відкриття другого фронту в Європі в серпні-вересні 1943 р.

1969 – здійснив свій перший політ широкофюзеляжний пасажирський літак Боїнг-74.

1991 – литовці проголосували за незалежність.

2015 – у Логвиновому російські військові розстріляли полонених із 30-ї бригади О. Бердеса, В. Демчука, П. Плацинського.

2018 – поблизу сирійського міста Хішам силами коаліції на чолі з США розгромлено колону російських найманців. Багато вбитих і поранених.

Іменини

День ангела святкують: Геннадій, Никифор, Петро, Панкрат, Іван.