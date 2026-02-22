Великий піст 2026: як бути в ресурсі та не їсти одну лише гречку

Як пройти цей левел без шкоди для здоров’я

Великодній піст – це не про «страждання» за ковбасою, а про крутий шанс зробити детокс організму, розвантажити голову та відкрити для себе нові смаки. Зараз веганська культура на такому піку, що пісне меню може бути навіть яскравішим за звичайне.

У 2026 році Великий піст починається вже 23 лютого і триватиме до 11 квітня. Маємо сім тижнів, щоб оновитися до Великодня. Тримай чек-лист, як не «поплавитися» і вийти з посту на максималках.

1. Білок – це база

Коли ми прибираємо м’ясо та молочку, організм може сказати «па-па» м’язам та енергії. Щоб не бути в'ялим, закидай у кошик:

Тофу та соєве м’ясо: Це універсальні солдати. Тофу можна смажити, додавати в салати або робити з нього «скрембл» (як омлет, тільки з сої).

Це універсальні солдати. Тофу можна смажити, додавати в салати або робити з нього «скрембл» (як омлет, тільки з сої). Бобові: Нут (хумус – це любов!), сочевиця (червона вариться всього 10 хв), квасоля.

Нут (хумус – це любов!), сочевиця (червона вариться всього 10 хв), квасоля. Сейтан: Якщо дуже хочеться чогось «м'ясного» за текстурою.

2. Складні вуглеводи = енергія на весь день

Щоб не хотілося з’їсти батон через годину після сніданку:

Юзай кіноа, булгур, кус-кус замість звичайної вівсянки швидкого приготування.

Цільнозерновий хліб – ідеальна база для авокадо-тостів.

3. Рослинне молоко – заміна лате

Зараз у кожній кав'ярні є вівсяне, мигдалеве або кокосове. До речі, вівсяне молоко — найбільш нейтральне і круто піниться. Вдома можна робити смузі на банані та мигдалевому молоці – це просто розрив.

4. Не забувай про корисні жири (Healthy Fats)

Мозку треба паливо, щоб генерувати ідеї та вчитися. Твій вибір:

Авокадо (ідеальний меш-ап з сіллю та лимоном).

Горіхи та насіння: Кеш’ю, мигдаль, гарбузове насіння (просто додавай у салат для кранчу).

Оливкова олія або олія льону.

5. Digital-піст: додаємо сенсу

Справжній піст – це не тільки про тарілку. Спробуй додати до свого челенджу:

Екранний час: Встанови ліміт на соцмережі, щоб не «думскролити» перед сном.

Донати та допомога: Піст — чудовий час конвертувати зекономлені на походах у бургерні кошти у допомогу ЗСУ.

Менше токсичності: Спробуй тиждень без хейту та безглуздих суперечок у мережі.

6. Чим замінити солодке?

Якщо без цукру життя – біль:

Темний шоколад (завжди перевіряй склад, щоб був без молока).

Фініки – природна карамель.

Арахісова паста з яблуком — найкращий корисний перекус.

Словничок «постового» зумера:

Крінж: Їсти мівіну 40 днів поспіль і сподіватися на гарне самопочуття.

Їсти мівіну 40 днів поспіль і сподіватися на гарне самопочуття. Топчик: Спробувати новий рецепт боула з нутом та шпинатом.

Спробувати новий рецепт боула з нутом та шпинатом. Вайб: Відчуття легкості в тілі та «чистої» голови під кінець посту.

Важливо: Кому не варто «хардкорити»?

Піст має бути в радість, а не в лікарню. Лікарі та церква радять не обмежувати себе:

Людям із хронічними хворобами (особливо ШКТ).

Нашим захисникам на фронті (вам потрібні сили та калорії!).

Вагітним жінкам та підліткам.

❗️Головне правило: Піст – це не дієта для схуднення, а про свідомість. Слухай своє тіло і не забувай про вітаміни!