Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Вибухи у Чернівцях, у Білгороді уражено ТЕЦ: головне за ніч

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Вибухи у Чернівцях, у Білгороді уражено ТЕЦ: головне за ніч
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин у ніч на 25 січня 2026 року

Віткофф підтвердив плани щодо наступних переговорів США, України та Росії, Суд у Швейцарії відпустив під заставу власника бару, де в новорічну ніч загинули 40 людей, Трамп пригрозив Канаді 100% тарифами через можливу угоду з Китаєм, Чернівці опинилися під атакою дронів, влада Білгорода заявила про наймасованішу атаку.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 25 січня:

Чернівці опинилися під атакою дронів

У ніч на 25 січня Чернівці та область перебували під атакою ворожих безпілотників. Повітряна тривога у регіоні тривала більше години. У місті було чутно вибухи, працювали сили протиповітряної оборони. Повідомлялося про рух дронів безпосередньо у напрямку міста та над Чернівцями, зокрема в районі Садгори.

Віткофф прокоментував переговори в ОАЕ

В Об'єднаних Арабських Еміратах пройшли дводенні переговори між США, Україною та Росією. Спеціальний представник американського президента Стів Віткофф підвердив плани щодо наступного раунду тристоронніх перемовин. 

Водночас Віткофф прокоментував переговори та назвав їх «конструктивними». За його словами, майбутня зустріч відбудеться також в Абу-Дабі наступного тижня.

Власник бару у Швейцарії, де в новорічну ніч загинули люди, вийшов під заставу

Власника швейцарського бару, де під час новорічної вечірки сталася смертельна пожежа, звільнили з-під варти під заставу. Йдеться про бар Le Constellation на гірськолижному курорті Кран-Монтана.

У ніч на Новий рік там спалахнула пожежа, внаслідок якої загинули 40 людей, ще понад 100 отримали поранення, багато з них — підлітки. Частина постраждалих досі перебуває в лікарнях у різних країнах Європи з тяжкими опіками.

Власника закладу Жак Моретті затримали 9 січня. Суд ухвалив рішення звільнити його під заставу у 200 тис. швейцарських франків, зобов’язавши щодня з’являтися до поліції. 

Трамп пригрозив Канаді 100% тарифами

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати запровадять 100 % мита на всі канадські товари, якщо Канада реалізує торговельну угоду з Китаєм.

Трамп попередив прем’єр-міністра Канади Марка Карні, що зближення з Китаєм, за його словами, становить загрозу для канадської економіки та суверенітету. Він також припустив, що Пекін може використати Канаду для обходу американських торговельних обмежень.

Влада Білгорода заявила про наймасованішу атаку

Під удар могла потрапити Білгородська ТЕЦ, а також інші об’єкти енергетичної інфраструктури. Місцева влада підтверджує пошкодження енергооб’єктів.

Російські блогери стверджують, що по місту було випущено близько 40 ракет. За їхніми словами, більшість із них було збито. Водночас офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Оперативний штаб повідомляє, що це був наймасованіший обстріл Білгорода за весь час.

Інші важливі новини

Протести у Міннеаполісі. Імміграційні агенти вдруге за місяць застрелили громадянина

Більша частина Сполучених Штатів опинилася під загрозою потужного зимового шторму

22-річна українка стане невісткою Шерон Стоун

Чеські волонтери зібрали понад $3,8 млн на енергетичну допомогу Україні

Теги: пожежа Канада місцева влада Дональд Трамп обстріл Чернівці влада поранення переговори тривога українка Шерон Стоун Місяць Стів Віткофф

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

WP: Іранські протестувальники розчаровані Трампом через його обіцянки про допомогу
WP: Іранські протестувальники розчаровані Трампом через його обіцянки про допомогу
20 сiчня, 02:58
Мачадо передала президенту США Нобелівську премію миру
Трамп прийняв Нобелівську премію миру від лідерки венесуельської опозиції (фото)
16 сiчня, 08:00
Вибухотехніки шукають на місці удару уламки дрона та вибухівку
Атака на Львів: який вигляд має памʼятник Бандері після удару (фото)
15 сiчня, 09:28
Документ забороняє Пентагону й Держдепу витрачати кошти Конгресу на захоплення територій країн НАТО
Сенатори США внесли законопроєкт, який забороняє окупувати території НАТО
14 сiчня, 13:11
Пожежавиникла внаслідок атаки на Київ
У Києві пролунали вибухи, працює ППО
12 сiчня, 02:08
Уламки російського «Орєшніка», знайдені на Львівщині
Україна попереджала Польщу про можливий удар «Орєшніком» – ЗМІ
9 сiчня, 18:15
Про що домовилися в Парижі
Про що домовилися в Парижі
7 сiчня, 08:54
Росіяни обстріляли Дніпропетровщину
Росіяни атакували артилерією та дронами Дніпропетровщину: є пошкодження
1 сiчня, 14:00
Після переговорів із Зеленським Трамп зателефонує Путіну
Після переговорів із Зеленським Трамп зателефонує Путіну
28 грудня, 2025, 22:23

Події в Україні

Окупанти атакували Харків дронами
Окупанти атакували Харків дронами
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 січня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 січня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 25 січня 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 25 січня 2026
Вибухи у Чернівцях, у Білгороді уражено ТЕЦ: головне за ніч
Вибухи у Чернівцях, у Білгороді уражено ТЕЦ: головне за ніч
Чернівці опинилися під атакою дронів: лунали вибухи, працювала ППО
Чернівці опинилися під атакою дронів: лунали вибухи, працювала ППО
«Кличте Трампа в гості». Мережу вразив інтер’єр у будинку депутата райради
«Кличте Трампа в гості». Мережу вразив інтер’єр у будинку депутата райради

Новини

Axios: США повідомили, коли та де може відбутись зустріч Зеленського з Путіним
Вчора, 23:53
День ангела Ксенії 2026: привітання, яскраві листівки та вірші
Вчора, 08:05
День Ксенії: історія свята, прикмети, заборони та що можна просити у святої
Вчора, 07:07
Столиця Боснії стала одним із найбільш забруднених міст світу
23 сiчня, 21:03
Половина Європи сприймає Трампа як ворога – опитування
23 сiчня, 19:34
Каллас назвала умови співпраці ЄС з Радою миру Трампа
22 сiчня, 21:47

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua