Вибухи у Чернівцях, у Білгороді уражено ТЕЦ: головне за ніч

Дайджест новин у ніч на 25 січня 2026 року

Віткофф підтвердив плани щодо наступних переговорів США, України та Росії, Суд у Швейцарії відпустив під заставу власника бару, де в новорічну ніч загинули 40 людей, Трамп пригрозив Канаді 100% тарифами через можливу угоду з Китаєм, Чернівці опинилися під атакою дронів, влада Білгорода заявила про наймасованішу атаку.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 25 січня:

Чернівці опинилися під атакою дронів

У ніч на 25 січня Чернівці та область перебували під атакою ворожих безпілотників. Повітряна тривога у регіоні тривала більше години. У місті було чутно вибухи, працювали сили протиповітряної оборони. Повідомлялося про рух дронів безпосередньо у напрямку міста та над Чернівцями, зокрема в районі Садгори.

Віткофф прокоментував переговори в ОАЕ

В Об'єднаних Арабських Еміратах пройшли дводенні переговори між США, Україною та Росією. Спеціальний представник американського президента Стів Віткофф підвердив плани щодо наступного раунду тристоронніх перемовин.

Водночас Віткофф прокоментував переговори та назвав їх «конструктивними». За його словами, майбутня зустріч відбудеться також в Абу-Дабі наступного тижня.

Власник бару у Швейцарії, де в новорічну ніч загинули люди, вийшов під заставу

Власника швейцарського бару, де під час новорічної вечірки сталася смертельна пожежа, звільнили з-під варти під заставу. Йдеться про бар Le Constellation на гірськолижному курорті Кран-Монтана.

У ніч на Новий рік там спалахнула пожежа, внаслідок якої загинули 40 людей, ще понад 100 отримали поранення, багато з них — підлітки. Частина постраждалих досі перебуває в лікарнях у різних країнах Європи з тяжкими опіками.

Власника закладу Жак Моретті затримали 9 січня. Суд ухвалив рішення звільнити його під заставу у 200 тис. швейцарських франків, зобов’язавши щодня з’являтися до поліції.

Трамп пригрозив Канаді 100% тарифами

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати запровадять 100 % мита на всі канадські товари, якщо Канада реалізує торговельну угоду з Китаєм.

Трамп попередив прем’єр-міністра Канади Марка Карні, що зближення з Китаєм, за його словами, становить загрозу для канадської економіки та суверенітету. Він також припустив, що Пекін може використати Канаду для обходу американських торговельних обмежень.

Влада Білгорода заявила про наймасованішу атаку

Під удар могла потрапити Білгородська ТЕЦ, а також інші об’єкти енергетичної інфраструктури. Місцева влада підтверджує пошкодження енергооб’єктів.

Російські блогери стверджують, що по місту було випущено близько 40 ракет. За їхніми словами, більшість із них було збито. Водночас офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Оперативний штаб повідомляє, що це був наймасованіший обстріл Білгорода за весь час.

