Яке релігійне свято відзначається 30 грудня 2025: традиції та молитва

Свята 30 грудня в церковному календарі – День пам’яті святої мучениці Анісії Солунської

30 грудня православна церква вшановує пам’ять святої мучениці Анісії, яка жила наприкінці III століття. Це свято присвячене жертовності та незламній відданості Богові жінки, яка попри багатство та шляхетне походження обрала шлях служіння бідним і прийняла мученицьку смерть за християнську віру.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 30 грудня 2025 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святої мучениці Анісії Солунської

30 грудня православні віряни згадують святу Анісію, яка народилася в грецькому місті Солунь у християнській родині. Після смерті батьків вона отримала величезний спадок, але вирішила роздати його нужденним, звільнила своїх рабів і присвятила себе суворому посту та молитві.

У ті часи імператор Максиміан видав наказ, що дозволяв безкарно вбивати християн. Одного дня, коли Анісія йшла на молитовне зібрання, її зупинив язичницький воїн. Він вимагав, щоб вона зреклася Христа і принесла жертву ідолам. Анісія відмовилася і сміливо сповідала свою віру. Розгніваний воїн ударив її мечем, і свята прийняла мученицьку смерть. Її життя стало потужним свідченням того, що справжнє багатство полягає у чистоті душі та любові до Господа.

Молитви дня

О, свята мученице Анісіє, незламна наречена Христова! Ти, що земні скарби на небесну славу проміняла і кров свою за істину пролила, почуй молитви наші. Благаємо тебе: випроси у Милосердного Бога для нас міцну віру, силу духу у випробуваннях та захист від ворогів підступних. Поглянь на наші скорботи, зціли хвороби наші та зміцни нас у любові до ближніх, щоб ми, за твоїм прикладом, творили лише добро. Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки називали цей день «Анісії Зимової». Вірили, що прикмети 30 грудня мають потужну силу прогнозувати майбутнє: