Гороскоп на вересень 2026 року для всіх знаків зодіаку

Астрологічний прогноз на вересень 2026 року

Що чекає на Овнів, Тельців, Близнюків та інші знаки зодіаку у вересні – астрологічна картина вересня 2026

Вересень починається під знаком Діви – Сонце та Меркурій перебувають у цьому земному знаку, тому на перший план виходять порядок, практичність, робочі завдання, здоров'я та необхідність розкласти накопичені справи по поличках. Водночас Венера перебуває у Терезах, а Марс – у Раку, тому раціональність поєднуватиметься з підвищеною увагою до стосунків, дому та емоційної безпеки.

Перші дні місяця проходять на спадному Місяці. 4 вересня відбудеться остання чверть, після чого настане період поступового завершення справ. 11 вересня – Молодик у Діві, який астрологічно можна розглядати як точку для нового робочого циклу, наведення порядку та перегляду повсякденних звичок.

Особливо насиченим стане 10 вересня. Цього дня Венера переходить у Скорпіон, Меркурій – у Терези, Уран розвертається ретроградно в Близнюках, а наступного ранку за київським часом відбудеться Молодик у Діві.

Друга половина місяця поступово змінює акценти. 18 вересня Місяць досягає першої чверті, 23 вересня Сонце переходить у Терези, а 26 вересня відбувається Повня в Овні. Наприкінці місяця, 28 вересня, Марс переходить у Лева, а 30 вересня Меркурій входить у Скорпіон.

Ретроградні планети

На початку вересня ретроградними є Сатурн, Нептун і Плутон. 10 вересня до них приєднується Уран. Отже, більшу частину місяця одразу чотири повільні планети перебувають у ретроградному русі. Водночас Меркурій, Венера, Марс і Юпітер у вересні ретроградними не є.

Це важлива деталь для прогнозу: вересень не варто подавати як місяць суцільних затримок. Навпаки, у повсякденних справах зберігається можливість рухатися вперед, але водночас доведеться повертатися до старих питань, переглядати рішення та коригувати довгострокові плани.

Головні дати вересня 2026 року

4 вересня – остання чверть Місяця.

– остання чверть Місяця. 10 вересня – Венера переходить у Скорпіон, Меркурій – у Терези, Уран стає ретроградним.

– Венера переходить у Скорпіон, Меркурій – у Терези, Уран стає ретроградним. 11 вересня – Молодик у Діві.

– Молодик у Діві. 18 вересня – перша чверть Місяця.

– перша чверть Місяця. 18 вересня – Хірон переходить в Овен у ретроградному русі.

– Хірон переходить в Овен у ретроградному русі. 23 вересня – Сонце переходить у Терези.

– Сонце переходить у Терези. 26 вересня – Повня в Овні.

– Повня в Овні. 28 вересня – Марс переходить у Лева.

– Марс переходить у Лева. 30 вересня – Меркурій переходить у Скорпіон.

Що прогнозують астрологи на вересень 2026

Вересень умовно можна поділити на три різні етапи:

Перший – початок місяця до Молодика. Це час завершення, прибирання зайвого та підготовки до нового циклу. Необов'язково намагатися зробити все одночасно – значно продуктивнішим буде визначити пріоритети. Другий етап розпочинається після Молодика 11 вересня. Він більше підходить для практичних рішень, роботи, навчання, організації побуту та фінансового планування. Особливої уваги потребуватимуть деталі. Третій етап припадає на кінець місяця. Перехід Сонця в Терези змінює фокус на партнерство й домовленості, а Повня в Овні може загострити питання особистих меж, самостійності та балансу між власними потребами й інтересами інших.

Гороскоп на вересень 2026 року для всіх знаків зодіаку

Вересень змусить Овнів уважніше поставитися до робочого ритму, здоров'я та щоденних обов'язків. На початку місяця краще не брати на себе надто багато – накопичена втома може позначитися на продуктивності.

Кохання: друга половина місяця стане значно емоційнішою. Повня у вашому знаку 26 вересня може принести важливу розмову або рішення у стосунках. Самотнім Овнам варто бути відкритими до нових знайомств, але не поспішати з висновками.

Фінанси: гроші вимагатимуть дисципліни. Уникайте імпульсивних витрат ближче до кінця місяця.

Робота: Молодик у Діві добре підходить для зміни робочих звичок і наведення порядку у справах.

Здоров'я: головне завдання – відновити нормальний режим сну та відпочинку.

Тельцям вересень дасть можливість повернутися до занять, які приносять задоволення, але водночас вимагатиме більше уваги до домашніх і сімейних питань.

Кохання: Венера після 10 вересня переходить у Скорпіон, тому стосунки можуть стати глибшими й емоційнішими. Поверхневі зв'язки поступово втратять привабливість.

Фінанси: варто контролювати спільні гроші, кредити та великі покупки.

Робота: перспективними будуть творчі завдання та проєкти, де можна продемонструвати власний стиль.

Здоров'я: не варто ігнорувати сигнали організму через робочі дедлайни.

Для Близнюків місяць стане періодом перегляду особистих планів. Ретроградний Уран у вашому знаку з 10 вересня може повернути старі питання, які ви вважали остаточно закритими.

Кохання: можливі несподівані розмови та зміна поглядів на майбутнє стосунків.

Фінанси: краще уникати ризикованих вкладень і рішень, прийнятих під впливом моменту.

Робота: найбільший результат дадуть системність і вміння доводити справи до кінця.

Здоров'я: особливу увагу варто приділити нервовій системі та повноцінному відпочинку.

Вересень може стати для Раків досить насиченим у професійній сфері. Водночас бажання захистити власний комфорт іноді конфліктуватиме з необхідністю діяти швидко.

Кохання: Венера у Скорпіоні посилює романтичну складову. Можливе відновлення пристрасті у тривалих стосунках.

Фінанси: не варто витрачати гроші лише для того, щоб компенсувати емоційне напруження.

Робота: наприкінці місяця з'явиться більше енергії для професійного прориву.

Здоров'я: потрібен баланс між активністю та відпочинком.

Леви поступово виходитимуть із літнього періоду активності у більш практичний режим. Кінець вересня, навпаки, знову додасть енергії – після переходу Марса у ваш знак 28 вересня.

Кохання: місяць сприятливий для щирих розмов і визначення справжніх бажань.

Фінанси: варто інвестувати насамперед у те, що дає довгострокову користь.

Робота: наприкінці місяця зросте мотивація. Можна братися за складні завдання.

Здоров'я: стежте, щоб активність не перетворилася на перевтому.

Це один із найважливіших місяців року для Дів. Сонце перебуває у вашому знаку до 23 вересня, а Молодик 11 вересня відкриває можливість розпочати новий особистий цикл.

Кохання: можна чесно поговорити про майбутнє стосунків і відмовитися від невизначеності.

Фінанси: практичність стане головною перевагою. Добре переглянути бюджет і фінансові цілі.

Робота: один із найкращих періодів для запуску нового робочого проєкту.

Здоров'я: особливо корисними будуть режим, сон і помірне фізичне навантаження.

Вересень поступово переводить Терези у центр уваги. Після 23 вересня Сонце переходить у ваш знак, а Меркурій уже з 10 вересня допомагатиме вести переговори та знаходити компроміси.

Кохання: важливими стануть рівність і взаємність. Не варто погоджуватися на стосунки, у яких постійно доводиться поступатися.

Фінанси: сприятливий час для переговорів щодо оплати праці.

Робота: друга половина місяця підходить для презентацій, переговорів і нових професійних контактів.

Здоров'я: не накопичуйте втому через бажання всім догодити.

Після 10 вересня Венера переходить у ваш знак, а 30 вересня сюди входить Меркурій. Це робить завершення місяця особливо насиченим для Скорпіонів.

Кохання: один із найцікавіших періодів року. Можливі сильні почуття, відновлення близькості або нове знайомство.

Фінанси: не поспішайте розкривати всі карти у фінансових переговорах.

Робота: кінець місяця сприятливий для складних переговорів і стратегічних рішень.

Здоров'я: важливо не накопичувати емоційне напруження.

Стрільцям доведеться поєднувати професійні амбіції з необхідністю переглянути довгострокові плани.

Кохання: можливі цікаві знайомства через друзів, роботу або спільні інтереси.

Фінанси: краще уникати надмірного оптимізму щодо майбутніх доходів.

Робота: після середини місяця з'явиться більше простору для нових ідей.

Здоров'я: корисно змінити рутину, яка давно перестала приносити результат.

Вересень поставить перед Козерогами питання професійної відповідальності та особистих меж.

Кохання: стосунки можуть перейти на серйозніший рівень, якщо партнери готові говорити відверто.

Фінанси: стабільність буде важливішою за швидкий прибуток.

Робота: варто зосередитися на одному-двох головних завданнях, а не розпорошуватися.

Здоров'я: організму потрібне відновлення після періоду високого навантаження.

Ретроградний Плутон у вашому знаку продовжує довгий процес внутрішньої перебудови. Вересень може показати, які зміни вже стали незворотними.

Кохання: можливе переосмислення того, чого ви насправді очікуєте від партнера.

Фінанси: не поспішайте витрачати гроші на статусні покупки.

Робота: корисними будуть нові технології та нестандартні підходи.

Здоров'я: бережіть сили та не нехтуйте відпочинком.

Риби відчують сильний акцент на партнерстві. Наприкінці місяця особливо важливо не розчинятися в чужих потребах.

Кохання: Повня в Овні може змусити визначитися, де закінчуються компроміси і починаються особисті межі.

Фінанси: обережніше зі спільними витратами та фінансовими домовленостями.

Робота: успіх залежатиме від уміння чітко формулювати свої умови.

Здоров'я: емоційне відновлення буде не менш важливим, ніж фізичне.

Найважливіші періоди вересня

4-10 вересня – завершення старих справ, наведення порядку, підготовка до нового циклу.

– завершення старих справ, наведення порядку, підготовка до нового циклу. 11-18 вересня – сприятливий період для практичних змін, роботи, навчання та перегляду щоденних звичок.

– сприятливий період для практичних змін, роботи, навчання та перегляду щоденних звичок. 19-26 вересня – поступове посилення соціальної та партнерської тематики, кульмінація у вигляді Повні в Овні.

– поступове посилення соціальної та партнерської тематики, кульмінація у вигляді Повні в Овні. 27-30 вересня – різкий сплеск активності завдяки переходу Марса у Лева та більш глибокий характер спілкування після переходу Меркурія у Скорпіон.

Кольори вересня

Основні кольори: оливковий, бордовий, темно-синій, кремовий.

Щасливі числа

3, 7, 11, 18, 23, 26.

Сприятливий час

Для важливих справ астрологічно найкраще використовувати періоди, коли рішення приймаються спокійно й без поспіху. Особливо продуктивною може бути середина вересня, після Молодика і до Повні.

* Гороскопи «Главкома» базуються виключно на найавторитетніших джерелах у світовій астрологічній спільноті – виданнях та школах, які користуються найбільшою повагою.