25 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 25 вересня 2025 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

25 вересня у світі відзначають Всесвітній день фармацевта та Міжнародний день атаксії. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святої преподобної Єфросинії Олександрійської.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 25 вересня 2025 року.

Зміст

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день фармацевта

Це свято було започатковане Міжнародною фармацевтичною федерацією (FIP) у 2009 році. Метою Всесвітнього дня фармацевта є відзначення внеску фармацевтів у сферу охорони здоров’я та підвищення обізнаності про їхню важливу роль.

Всесвітній день легенів

Це свято було започатковане 2016 року за ініціативою Мічіакі Місіми, президента Кіотської асамблеї FIRS (Федерації міжнародних респіраторних товариств). Метою цього дня є підвищення обізнаності про важливість здоров’я легенів та профілактику захворювань, пов’язаних із дихальною системою.

Цей день особливо актуальний у наш час через забруднення довкілля, тютюнопаління та інші фактори, що негативно впливають на здоров’я легенів. Тематика дня спрямована на поширення інформації про підтримання здоров’я легенів, профілактику захворювань та важливість регулярних медичних оглядів.

Міжнародний день атаксії

Цей день було започатковано для підвищення обізнаності про атаксію — рідкісне неврологічне захворювання, яке вражає координацію рухів. Його мета — підтримати людей, які живуть з цією хворобою, та стимулювати дослідження для пошуку ліків.

Релігійні свята та їхня історія

День святої преподобної Єфросинії Олександрійської

25 вересня православна церква вшановує пам'ять святої преподобної Єфросинії. За переказами, вона народилася в Олександрії в багатій родині. Коли батько хотів видати її заміж, дівчина таємно залишила дім і, переодягнувшись у чоловічий одяг, вступила до чоловічого монастиря під іменем Смарагд. Ніхто не здогадувався про її справжню стать. Лише перед смертю вона відкрила свою таємницю власному батькові, який випадково прийшов у той самий монастир. Її праведне життя стало свідченням цілковитої відданості Богу.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

Якщо йде дощ – зима буде сніжною та холодною.

Якщо птахи летять низько – чекайте на сильні вітри.

Сонячний і теплий день віщує пізню зиму.

Ранковий туман стелиться по землі – на кілька днів встановиться тепла погода.

Якщо вітер дме з півдня – зима буде теплою.

Історичні події

256 рік – Марк Клавдій Тацит стає римським імператором за рішенням сенату;

1396 рік – Османські війська на чолі з Баязетом I розгромлюють армію хрестоносців угорського короля Сигізмунда біля Нікополя;

1493 рік – Христофор Колумб вдруге відпливає до Америки;

1555 рік – протестантство набуває офіційного статусу релігії за умовами Аугсбурзького миру;

1789 рік – генерал Хосе де Рібас завойовує османську фортецю Хаджи-Бей (майбутню Одесу);

1789 рік – Конгрес Сполучених Штатів підтримує 10 поправок до Конституції, які увійшли в історію як Білль про права;

1914 рік – бойове хрещення Легіону Українських Січових Стрільців Семенюка біля Сяніка;

1932 рік – іспанській Каталонії надають автономію з правом мати власний прапор, державну мову і парламент;

1943 рік – розпочинається Дніпровська повітряно-десантна операція, яка закінчилася розгромом;

1960 рік – США спускають на воду перший атомний авіаносець Ентерпрайз;

1989 рік – Верховна Рада Литви оголошує приєднання республіки до СРСР 1940 року незаконним;

1992 рік – відкривають канал Рейн-Майн-Дунай, який з'єднав Чорне та Північне моря;

2020 рік – авіакатастрофа літака АН-26Ш під Чугуєвом, в результаті якої загинули 26 чоловік.

Іменини

День ангела святкують: Герман, Євген, Максим, Микола, Олександр, Остап, Павло, Роман, Сергій, Єфросинія.