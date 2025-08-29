Яке релігійне свято відзначається 30 серпня: традиції та молитви

30 серпня в церковному календарі – День пам'яті трьох патріархів Царгородських Олександра, Івана та Павла

30 серпня Православна церква вшановує пам'ять трьох святих патріархів Царгородських – Олександра, Івана та Павла. Ці святі увійшли в історію як невтомні захисники віри та борці з єресями, а їхній духовний спадок відіграв значну роль у становленні церкви.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 30 серпня 2025 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам'яті трьох святителів

30 серпня церква вшановує пам'ять святих патріархів Царгородських:

Олександр Царгородський (пом. 340) був першим архієпископом Константинополя і відомий своєю незламною боротьбою проти аріанської єресі. Завдяки йому православіє в місті збереглося.

Іван Постник (пом. 595) був патріархом у VI столітті, що прославився своєю строгістю до себе, духовним наставництвом та боротьбою з єресями, які заперечували безсмертя душі.

Павло IV Новий (пом. 784) був патріархом у VIII столітті. Він активно виступав проти іконоборства, а потім, усвідомивши свої помилки, відмовився від престолу і пішов у монастир, де невдовзі мирно помер.

Ці святі стали символами мудрості, аскези та непохитної віри.

Молитви дня

Молитва трьом патріархам О, святі отці, патріархи Олександре, Іване та Павле, великі заступники наші! До вас припадаємо і смиренно молимося. Ви, що зберегли віру істину та були незламними перед лицем спокус, благаємо, помоліться за нас грішних. Подайте нам мудрість у прийнятті рішень, силу у боротьбі зі спокусами та мир душевний. Захистіть нас від усякого зла і настановите на шлях спасіння. Амінь.

Народні вірування та прикмети

За народними повір'ями, цей день вважається перехідним, коли природа остаточно готується до осені. За ним визначали, якою буде погода в найближчі місяці.

Народні прикмети: