НАЗК підбило підсумки перевірки декларацій за 2025 рік: що показали результати

Національне агентство з питань запобігання корупції завершило автоматизовану перевірку декларацій, поданих за 2025 рік

Частка декларацій, які успішно проходять автоматизовану перевірку, залишається на рівні попереднього року

Національне агентство з питань запобігання корупції завершило автоматизовану перевірку декларацій, поданих за 2025 рік. Успішно її пройшли 244 659 декларацій, або 40,26% від тих, що підлягали автоперевірці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на НАЗК.

У відомстві зазначили, що під час кампанії декларування, яка тривала з 1 січня до 31 березня 2026 року, до Єдиного державного реєстру декларацій подали понад 634 тис. документів. Автоматизовану перевірку могли пройти 607 708 декларацій.

Як повідомили в НАЗК, «довідки про результати проведення автоматизованої перевірки декларанти отримали у свої персональні електронні кабінети в Реєстрі декларацій».

У агентстві також звернули увагу, що частка декларацій, які успішно проходять автоматизовану перевірку, залишається на рівні попереднього року. Для порівняння, у 2024 році автоперевірку успішно пройшли 241 284 декларації, або 40% від тих, що перевірялися.

У НАЗК вважають, що «зростання кількості декларацій, які успішно проходять автоматизовану перевірку, може свідчити як про підвищення якості заповнення декларацій, так і про ефективність цифрових сервісів НАЗК».

Водночас у відомстві наголосили, що успішне проходження автоматизованої перевірки не означає відсутності порушень. Зокрема, «не виключає проведення повної перевірки такої декларації», «не свідчить про те, що відомості, зазначені у декларації, є повними та достовірними» та «носить інформаційний характер».

За даними агентства, під час заповнення декларацій користувачі сформували понад 1,17 млн довідок «Дані для декларації», які використовуються для автоматичного заповнення документів.

Раніше стало відомо, що за перше півріччя 2026 року Національне агентство з питань запобігання корупції завершило 415 повних перевірок декларацій українських посадовців. Майже в усіх випадках – у 412 деклараціях – фахівці виявили порушення