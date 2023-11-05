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Український дипломат назвав митрополита Московської церкви «даром від Бога»

Надія Карбунар
glavcom.ua
Український дипломат назвав митрополита Московської церкви «даром від Бога»
Федір Шандор не шкодував компліментів для митрополита Московської церкви
фото з відкритих джерел

У вітанні український посол наголосив, що 4 листопада народжуються лише хороші люди, так як митрополит Московської церкви

Глава Московської церкви на Закарпатті, митрополит Мукачівський і Ужгородський Феодор 4 листопада святкував день народження, йому виповнилося 57 років. Із цієї нагоди Феодор на своїй сторінці у Facebook похвалився отриманими відеовітаннями. Одним із тих, хто зичив усіляких гараздів керівнику УПЦ МП в Закарпатській області, став викладач Ужгородського національного університету, доктор філософських наук, професор, депутат Закарпатської облради від партії «Слуга народу», воїн ЗСУ, а віднедавна ще й посол України в Угорщині Федір Шандор. Цей факт вже обурив місцевих жителів.

У вітанні посол наголосив, що 4 листопада народжуються лише хороші люди, а Феодор – це «дар від Бога». Побажання Федір Шандор прикрасив колоритними закарпатськими діалектами.

«Шановний владико. У цей прекрасний чудовий листопадовий день, коли весь світ святкує Міжнародний день добра, народжуються лише хороші люди, і це Божий дар. Адже Теодор, Феодор – це «дар від Бога». Хочеться побажати вам у цей день великого карпатського здоров’я, такого, як наші гори, миру і маленької закарпатської серинчі (удачі, – ред.). Тому що все, що ви робите в своєму житті, пов’язане із щастям, миром і добром. З днем народження», – сказав Федір Шандор.

Український дипломат назвав митрополита Московської церкви «даром від Бога» фото 1

Відомо, що Феодор їздив до Москви на зимову сесію синоду РПЦ з вересня 2015 по лютий 2016 рр., тобто після початку війни. 23 липня 2018 року він був возведений у сан митрополита.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Феодор заявив, що Мукачівська єпархія припинила поминання Патріарха Кирила при всіх богослужіннях.

5 листопада підсанкційний олігарх Вадим Новинський привітав предстоятеля УПЦ МП митрополита Онуфрія з днем народження. 

До слова, Онуфрій визнав, що має російське громадянство, проте громадянином Росії він себе не вважає.

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Теги: партії депутат Угорщина посол день народження Вадим Новинський

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