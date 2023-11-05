Український дипломат назвав митрополита Московської церкви «даром від Бога»

У вітанні український посол наголосив, що 4 листопада народжуються лише хороші люди, так як митрополит Московської церкви

Глава Московської церкви на Закарпатті, митрополит Мукачівський і Ужгородський Феодор 4 листопада святкував день народження, йому виповнилося 57 років. Із цієї нагоди Феодор на своїй сторінці у Facebook похвалився отриманими відеовітаннями. Одним із тих, хто зичив усіляких гараздів керівнику УПЦ МП в Закарпатській області, став викладач Ужгородського національного університету, доктор філософських наук, професор, депутат Закарпатської облради від партії «Слуга народу», воїн ЗСУ, а віднедавна ще й посол України в Угорщині Федір Шандор. Цей факт вже обурив місцевих жителів.

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У вітанні посол наголосив, що 4 листопада народжуються лише хороші люди, а Феодор – це «дар від Бога». Побажання Федір Шандор прикрасив колоритними закарпатськими діалектами.

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«Шановний владико. У цей прекрасний чудовий листопадовий день, коли весь світ святкує Міжнародний день добра, народжуються лише хороші люди, і це Божий дар. Адже Теодор, Феодор – це «дар від Бога». Хочеться побажати вам у цей день великого карпатського здоров’я, такого, як наші гори, миру і маленької закарпатської серинчі (удачі, – ред.). Тому що все, що ви робите в своєму житті, пов’язане із щастям, миром і добром. З днем народження», – сказав Федір Шандор.

Відомо, що Феодор їздив до Москви на зимову сесію синоду РПЦ з вересня 2015 по лютий 2016 рр., тобто після початку війни. 23 липня 2018 року він був возведений у сан митрополита.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Феодор заявив, що Мукачівська єпархія припинила поминання Патріарха Кирила при всіх богослужіннях.

5 листопада підсанкційний олігарх Вадим Новинський привітав предстоятеля УПЦ МП митрополита Онуфрія з днем народження.

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До слова, Онуфрій визнав, що має російське громадянство, проте громадянином Росії він себе не вважає.