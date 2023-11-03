Мені приходять погрози від митрополита Павла – тимчасовий виконувач обов'язків намісника Лаври

Як зазначив Авраамій, митрополит Павло викликає монахів з лаври до свого маєтку у Воронькові «на розмову»

Після того, як Авраамій став виконувачем обовʼязків настоятеля Києво-Печерської лаври, керівництво УПЦ МП заборонило йому проводити служіння

Митрополит Павло продовжує погрожувати тимчасовому виконувачу обов’язків намісника Києво-Печерської лаври архімандриту Авраамію, проте той на погрози від колишнього намісника не відповідає. Про це священнослужитель ПЦУ розповів в інтерв’ю виданню Gazeta.ua.

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Як зазначив Авраамій, митрополит Павло викликає монахів з Лаври до свого маєтку у Воронькові «на розмову». «Тільки можемо здогадуватися, що то за розмови. Коли люди питають, чому немає переходів, то треба зрозуміти тих ченців. Але кожен повинен робити вибір, і якщо людина – свідомий українець, то має бути на боці добра й держави», – каже священнослужитель.

Як зазначив архімандрит, багато ченців Києво-Печерської лаври готові перейти в ПЦУ. Однак за ними ведуть посилений контроль, адже перехід «похитне довіру до московського патріархату».

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Зокрема, після своєї публічної заяви про перехід до ПЦУ архімандрит не мав змоги повернутися в лавру. Представники Московської церкви в Україні, вирвали замки у дверях його келії й увірвалися в помешкання.

Авраамій каже, після того, як став виконуючим обовʼязків настоятеля Києво-Печерської лаври, керівництво УПЦ МП заборонило йому проводити служіння.

«Розповідали, що в ПЦУ нічого не вийде, що у Верхній лаврі немає людей, але з кожною неділею приходить все більше вірян. І це – молоді й активні люди, що говорить про розквіт. Як казав митрополит Епіфаній: «Наша церква відкрита для всіх». Навіть для представників московського патріархату, які намагаються за щось зачепитися і виправдатись, бо розуміють, у якому становищі опинилися. Розказують, як люблять Україну, але залишаються при своїх поглядах і спілкуються з «друзями»агресора. Допоки це буде в нашій країні – доти буде війна», – каже священник.

Зазначимо, у квітні цього року екснамісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло отримав підозру від СБУ. Після внесення застави у розмірі 33,3 млн грн і виходу на волю за владикою закріплено низку обов’язків. По-перше, він носить електронний браслет. По-друге, не залишає село Вороньків Бориспільського району Київської області без повідомлення про це слідчого. По-третє, не спілкується зі свідками та потерпілими у справі. По-четверте, прибуває до слідчого, прокурора, слідчого судді за першою вимогою.

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Згодом стало відомо, що Служба безпеки України завершила розслідування і направила до суду обвинувальний акт щодо екснастоятеля Києво-Печерської лаври Павла, який причетний до підривної діяльності проти України. Слідство встановило, що митрополит неодноразово публічно заперечував існування України як суверенної держави. Також він називав російську збройну агресію проти України «громадянським конфліктом», який триває з 2014 року.

Ініційована СБУ судова лінгвістична експертиза підтвердила факти злочинних дій клірика.

Нагадаємо, тимчасово виконуючим обов'язки намісника лаври глава Православної церкви України Епіфаній – призначив архімандрита Авраамія. До цього він був членом Духовного собору Києво-Печерської лаври. Однак 29 березня 2023 року він добровільно вийшов зі складу Московської церкви в Україні та закликав братію залишитися у лаврі, але вже у складі ПЦУ.

До слова, виконувач обов’язків намісника Лаври у складі Православної церкви України архімандрит Авраамій звернувся до українців та спростував дієвість «прокльонів» свого попередника митрополита Павла.