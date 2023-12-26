Зеленський прокоментував законопроєкт про зміни в мобілізації

Президент чекає на остаточний текст закону

Обговорення законопроєкту про зміни в мобілізації має бути публічним. Про це сказав у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський.

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«Сьогодні почалася дискусія щодо нових правил мобілізації. Є законодавча пропозиція – військове командування, Міністерство оборони, інші залучені органи представили її у Верховну Раду», – повідомив президент.

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Зеленський зазначив, що закон – це те, що стосується всіх.

«Буде правильним, щоб такі норми обговорювалися та ухвалювалися не кулуарно. А так, щоб люди розуміли, яке бачення у військового командування, які мотиви в тих чи інших правил та умов, що пропонують депутати та як розв’язуються питання, які вже є в наших воїнів у Силах оборони», – сказав президент України.

Він додав, що вважає правильним, щоб на базі комітету Верховної Ради військові разом із депутатами визначились із тим, як саме на законодавчому рівні має бути забезпечений наступний рік для Сил оборони. Зеленський сказав, що чекає на остаточний текст закону.

Нагадаємо, Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про удосконалення проведення мобілізації і військового обліку.

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Раніше міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що українська влада готує зміни в мобілізації, а найближчими днями у Верховній Раді можуть зареєструвати відповідний законопроєкт.