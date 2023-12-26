Уряд пропонує Раді запровадити електронні повістки
Для виклику до ТЦК та СП планують використовувати електронний кабінет призовника, а також е-пошту
В Україні можуть запровадити певні зміни щодо механізму вручення повісток. Про це йдеться у новому законопроєкті, зареєстрованому на сайті парламенту.
Зокрема, для виклику до ТЦК та СП планують використовувати електронний кабінет призовника, а також електронну пошту.
Автори законопроєкту прагнуть, щоб до ТЦК та СП можна було викликати також з допомогою електронного кабінету призовника, військовозобов'язаного та резервіста. Також повістки можуть приходити на електронну пошту.
Крім того, повістки надалі вручатимуть особисто:
- їх виписуватимуть у ТЦК його представники;
- за місцем проживання або перебування вручатимуть як представники ТЦК, так і поліцейські;
- а ще за місцем роботи, як представниками ТЦК, так і роботодавцем або правоохоронцями;
- продовжать вручати повістки й у громадських місцях, залучаючи як представників ТЦК, так і поліцейських.
Раніше повідомлялося, що у новому законопроєкті про посилення мобілізації в Україні, який вчора зареєстрували у парламенті, передбачено низку заходів, які можуть бути застосовані до українців за відмову з'явитися до ТЦК.
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