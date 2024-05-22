Військовий ЗСУ розповів про ризики мобілізації ув’язнених

Колишнім ув’язненим буде мало що втрачати, тому необхідно чітко продумати механізми відбору

Військовий вважає, що у колишніх ув’язнених буде мотивація самовільно залишити підрозділ

Найбільшою небезпекою мобілізації ув’язнених до лав ЗСУ є те, що вони можуть спробувати самовільно залишити військову частину зі зброєю. Таку думку в інтерв’ю виданню Уніан озвучив командир підрозділу ударних безпілотних літальних апаратів Ігор Луценко.

«Тут дуже важливий правильний підхід, щоб потім не «спетляли», СЗЧ (самовільне залишення частини – «Главком»), і якось там не «чудили». Серед підходів може бути якась селекція за статтями, або ще якісь дуже непрямі, скажімо, методи оцінювання здатності людини виконувати бойові завдання і мотивації», – зазначив військовий.

Луценко вважає, що ув’язнені не зможуть негативно впливати на морально-психологічний стан в підрозділі.

«Ні, я думаю, що це не проблема. Якщо не робити цілком якийсь підрозділ із «блатних», – тобто є ув’язнені, а є «блатні», – не робити конкретно з певної публіки, яка живе за антисуспільними, скажімо, законами, то відповідно, якихось антисуспільних правил у них там і не з’явиться. Головне, щоб у них не з’являлося середовище, в якому діють так звані «понятія», – зауважив він.

Луценко наголосив, що колишнім ув’язненим буде мало що втрачати, тому необхідно дуже чітко продумати механізми відбору.

«Бо, в основному, звісно, буде мотивація просто «спетляти». Я впевнений. Ось вони йдуть на базовий курс загальновійськової підготовки, проходять його спокійненько, отримують там зброю і потім зі зброєю кудись перепливають, умовно, через Тису. Все. Отакий сценарій може бути. Оце найбільша небезпека, що може дискредитувати взагалі цю ідею», – переконаний він.

На думку військового, більше проблем може бути тоді, коли мобілізовані ув’язнені почнуть масово тікати. «Люди звикли до того, що є проблеми з системою, що система їх репресує», – додав Луценко.

Як повідомлялося, засуджені українці, які будуть мобілізовані до армії, нестимуть службу у спеціальних підрозділах. Проте рішення про мобілізацію буде залежати не тільки від складу злочину і висновку ВЛК. Про це повідомив речник Міноборони Дмитра Лазуткіна. За словами речника, рішення про умовно-дострокове звільнення ув'язненого ухвалює суд. Мобілізовані засуджені зможуть служити у відповідних спеціальних підрозділах військових частин.

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №11079-1 про добровільну мобілізацію ув’язнених. До лав ЗСУ не зможуть вступити засуджені, що вчинили умисні вбивства та злочини проти основ національної безпеки України, ґвалтівники і педофіли, а також особи, що займали особливо відповідальне становище.