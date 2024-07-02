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У Київській області найближчим часом очікуються грози: ДСНС попередила про небезпеку

Катерина Іванова
glavcom.ua
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У Київській області найближчим часом очікуються грози: ДСНС попередила про небезпеку
Температура в Київській області становитиме 17-22° тепла вночі та 29-34° тепла вдень
фото з відкритих джерел

Передбачається I рівень небезпеки (жовтий)

Сьогодні, 2 липня, в Україні погіршаться погодні умови: очікуються грози, місцями град і шквали 15-20 м/с. Про це повідомляє ДСНС.  

Зазначається, що в Києві та області найближчим часом, з утриманням до кінця доби, очікуються грози – I рівень небезпеки (жовтий). 

У Київській області найближчим часом очікуються грози: ДСНС попередила про небезпеку фото 1
фото: meteo.gov.ua

Водночас завтра, 3 липня, у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Закарпатській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій та Житомирській областях в Укргідрометцентрі теж прогнозують грози, вдень місцями град і шквали 15-20 м/с. 

У Київській області найближчим часом очікуються грози: ДСНС попередила про небезпеку фото 2
фото: ДСНС

Значні дощі прогнозуються у Житомирській, Хмельницькій та Вінницькій областях, а також вночі у Закарпатській, Івано-Франківській та Тернопільській областях – I рівень небезпеки (жовтий). У Чернівецькій області – II рівень небезпеки (помаранчевий).

До слова, сьогодні, 2 липня у Києві зафіксували погіршення якості повітря. Про це повідомляє Український гідрометцентр. Зазначається, що у столиці концентрації діоксиду азоту досягнули гранично допустимих значень, що негативно впливало на самопочуття людей.

«Спекотна, суха та маловітряна погода сприяє накопиченню й інших забруднюючих речовин в приземному шарі повітря», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що рух на столичній вулиці Героїв Дніпра буде обмежено на місяць з 2 по 31 липня у зв'язку з проведенням дорожньо-ремонтних робіт. Вказано, що обмеження руху діятимуть на з’їзді з транспортної розв’язки на перехресті вулиць Богатирської та Полярної, фахівці влаштовуватимуть дорожній одяг.

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Теги: повітря погода обмеження ДСНС

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