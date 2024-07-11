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«Укренерго» оновило графіки відключення світла 11 липня

Ірина Міллер
glavcom.ua
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«Укренерго» оновило графіки відключення світла 11 липня
Внаслідок російських атак Україна втратила 9 ГВт виробничої потужності українських електростанцій
фото з відкритих джерел

За прогнозом Диспетчерського центру «Укренерго», 11 липня на максимумі споживання на 7% перевищує аналогічний вчорашній показник

У четвер, 11 липня, обленерго застосовують обмеження споживання протягом всієї доби. З 16:00 до 23:00 – для компенсації дефіциту енергії в системі будуть задіяні чотири черги відключень, в інші години – три черги. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго». 

Причина – значне зростання споживання електроенергії через аномальну спеку в Україні та Європі на тлі існуючого суттєвого дефіциту енергії в системі, що є наслідком терористичних атак РФ на українську енергетику. 

Як йдеться у повідомленні, температура по країні перевищує +30 С. 

За прогнозом Диспетчерського центру «Укренерго», 11 липня на максимумі споживання на 7% перевищує аналогічний вчорашній показник. 

Стан в енергосистемі України
Стан в енергосистемі України
інфргпафіка «Укренерго»

Нагадаємо, очільник «Укренерго» спростував інформацію про експорт електроенергії з України. Наша країна не продає електроенергію за кордон, а лише допомагає сусіднім державам транспортувати їх електрику.

Як повідомлялося, можливості сусідніх європейських держав щодо імпорту електроенергії в Україну зараз обмежені. Як пояснив радник прем’єр-міністра, член наглядової ради НЕК «Укренерго» Юрій Бойко, це сталося через зростання внутрішнього споживання у спеку. 

До слова, для вирішення боргів на балансуючому ринку електроенергії системний оператор НЕК «Укренерго» планує одноразово залучити фінансування від донорів. Про це озповіла старша проєктна менеджерка Офісу реформ Кабінету Міністрів України Марина Денисюк. 

Читайте також: Як працюють графіки вимкнення світла і хто їх складає: відповідь «Укренерго»
 
Теги: відключення Укренерго обмеження

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