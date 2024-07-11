«Укренерго» оновило графіки відключення світла 11 липня
За прогнозом Диспетчерського центру «Укренерго», 11 липня на максимумі споживання на 7% перевищує аналогічний вчорашній показник
У четвер, 11 липня, обленерго застосовують обмеження споживання протягом всієї доби. З 16:00 до 23:00 – для компенсації дефіциту енергії в системі будуть задіяні чотири черги відключень, в інші години – три черги. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».
Причина – значне зростання споживання електроенергії через аномальну спеку в Україні та Європі на тлі існуючого суттєвого дефіциту енергії в системі, що є наслідком терористичних атак РФ на українську енергетику.
Як йдеться у повідомленні, температура по країні перевищує +30 С.
За прогнозом Диспетчерського центру «Укренерго», 11 липня на максимумі споживання на 7% перевищує аналогічний вчорашній показник.
Нагадаємо, очільник «Укренерго» спростував інформацію про експорт електроенергії з України. Наша країна не продає електроенергію за кордон, а лише допомагає сусіднім державам транспортувати їх електрику.
Як повідомлялося, можливості сусідніх європейських держав щодо імпорту електроенергії в Україну зараз обмежені. Як пояснив радник прем’єр-міністра, член наглядової ради НЕК «Укренерго» Юрій Бойко, це сталося через зростання внутрішнього споживання у спеку.
До слова, для вирішення боргів на балансуючому ринку електроенергії системний оператор НЕК «Укренерго» планує одноразово залучити фінансування від донорів. Про це озповіла старша проєктна менеджерка Офісу реформ Кабінету Міністрів України Марина Денисюк.
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