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Голова прикордонної громади на Сумщині розповів, які задачі виконують ворожі ДРГ

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Голова прикордонної громади на Сумщині розповів, які задачі виконують ворожі ДРГ
Окрім постійної загрози від російських диверсійно-розвідувальних груп, у громаді не вщухає загроза від обстрілів
фото з відкритих джерел

«Кожного дня чуємо і бачимо обстріли, зокрема, з мінометів»

Ворожі ДРГ зазвичай мають два варіанти дій для виконання поставлених російської владою завдань: вбити енергетиків чи прикордонників, або ж зайти на територію у якості тренувального заходу. Про це очільник Хотінської громади Микола Торяник розповів в інтерв'ю «Главкому».

За його словами, завжди можна розрізнити: чи в громаду зайшов професійний спецпідрозділ чи «практиканти».

«Коли заходить професійний спецпідрозділ, ми, цивільні, про це дізнаємося набагато пізніше. А як заходять практиканти, то ми їх бачимо одразу, знаємо, що вони там-то і там-то зайшли», – пояснив Торяник.

Голова громади також зауважує, що аби мінімізувати небезпеку зустрічі з ворожими ДРГ існують обмеження.  Наприклад, заїзд до п’ятикілометрової зони біля кордону можливий тільки за пропусками для місцевих мешканців.

Окрім постійної загрози від диверсійно-розвідувальних груп, не вщухає загроза від обстрілів у громаді.

«За кілька хвилин до того, як ми з вами почали розмову, я намагався вирішити питання щодо поховання загиблого від обстрілів. Не можемо поховати на кладовищі, бо кладовища всі порозбивали. Потрібно або у Суми везти, аби поховати, або ще кудись», – розповів Торяник. За його словами, громада щодня «чує і бачить обстріли, зокрема, з мінометів».

Нагадаємо, російські диверсійно-розвідувальні групи не полишають спроб перевіряти українську оборону на Сумщині. Однак, Сили оборони нищать ворога в регіоні та навіть на території РФ, повідомив речник оперативно-тактичного угруповання «Сіверськ» Вадим Мисник.

До слова, бій біля Журавки на Сумщині може свідчити про те, що окупанти встановили постійну присутність на цих позиціях, потенційно готуючись до наступальної операції в Сумській області, або те, що ці позиції – результат обмеженого транскордонного рейду. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Теги: Сумщина громада поховання диверсанти обмеження

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