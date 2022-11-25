Мокрий сніг та дощі: якою буде погода 25 листопада

У Києві 25 листопада вдень дощитиме

Сьогодні, 25 листопада, в Україні хмарно, очікується мокрий сніг, у деяких регіонах дощитиме. Про це повідомив Укргідрометцентр.

За прогнозами синоптиків, 25 листопада у центральних, південних, більшості північних областей, на Закарпатті та Прикарпатті дощ, вночі на Чернігівщині, Сумщині та в Карпатах з мокрим снігом, на решті території без істотних опадів. Вночі та вранці у північних, центральних та південних областях туман, у західних та північних областях на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер на Правобережжі північно-західний, на решті території переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура у західних, північних та Вінницькій областях протягом доби від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, на решті території вночі 1-6 тепла, у східних областях місцями 0-2 морозу, вдень 4-9 градусів тепла, в Криму +10...+15 градусів.

У Києві 25 листопада вночі та вранці без істотних опадів, туман, вдень дощ. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі та вдень 0-3 градусів тепла.

Нагадаємо, жовтень 2022 року став найтеплішим у Європі за всю історію спостережень. Температура повітря у жовтні була майже на 2 градуси вищою від контрольного періоду 1991-2020 років.

Додамо, за прогнозами синоптиків, у грудні майже по всій території України пануватиме плюсова температура. Водночас справжня зимова погода та морози завітають вже у січні.