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Молдова спростила правила в’їзду для українців

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Молдова спростила правила в’їзду для українців
фото ілюстративне

Українці можуть в’їжджати через молдовсько-румунський кордон та Кишинівський аеропорт з копією документів

Громадянам України дозволили до 1 лютого 2023 року в'їжджати в Молдову на підставі посвідчення особи і через молдовсько-румунський кордон та Кишинівський аеропорт. Таке рішення 23 грудня ухвалила Нацкомісія з надзвичайного стану, повідомляє Newsmaker.

Тепер громадяни України зможуть в'їжджати до Молдови з Румунії на підставі:

  • посвідчення особи (ID-картка, внутрішній паспорт);
  • звичайного паспорта;
  • інших документів, що посвідчують особу (посвідчення особи громадянина України, видане посольством України в Молдові, тимчасове посвідчення особи, видане Бюро міграції, водійські права, посвідка на проживання, військовий квиток тощо).

Також можна пред'явити копії цих документів або документи в електронному форматі, а також документи з вичерпаним терміном дії.

Раніше таке положення діяло лише в разі в'їзду в Молдову з України. На основі тих самих документів вони зможуть виїхати з Молдови в Україну.

Раніше повідомлялося, що Латвія змінює правила перебування для українських біженців.

Теги: кордон українці Україна Молдова

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