Як платити за опалення в три рази менше: пояснюють експерти

Українці можуть платити за газ в три рази менше без перегляду тарифів

Якщо опалення обходиться дорожче, ніж 15 грн за квадрат, значить, ви оплачуєте обігрівання вулиці, а не своїх будинків

Українці без перегляду тарифів можуть платити за опалення в рази менше.

Про це написав на своїй сторінці Facebook колишній міський голова Черкас Сергій Одарич.

Одарич розповів, що на початку 2016 року на прохання Нафтогазу він з колегами розробив проєкт термомодернізації приватних домоволодінь в Україні. Саме вони є найбільшим споживачем газу і найбільшим отримувачем дотацій та субсидій.

Якщо у нас середнє споживання енергії становить 350 кВт*год на квадратний метр на рік, то в ЄС цей норматив – на рівні всього лишень 47 кВт*год. Це означає, що українці даремно спалюють мільярди кубів газу, опалюють вулиці і платять за це.

Одна з причин, чому в ЄС утеплювали свої будинки й училися економити, а українці спалювали газ, – низький тариф, який діяв в Україні донедавна.

«Поки є щось дешеве, ми не думаємо на ньому економити. Покоління 40+ пам'ятає «Жигулі» чи «Москвичі», напхані вщерть хлібинами, які возили з міст у села годувати свиней. Бо хліб був дешевий (16 коп.), дешевший за корм або зерно», – пояснив Одарич.

Ось лише кілька цифр на підтвердження його слів (дані Держагенства енергоефективності):

З 18,6 млрд кубометрів газу, які використовують на потреби населення, ефективно витрачають тільки 7,2 млрд;

2,4 млрд кубометрів втрачається в системі теплопостачання;

9 млрд «губляться« в будинках через неутеплені стіни, вікна тощо.

«Припустімо, ви опалюєте свій будинок газом і витратили на нього 1860 грн в місяць. З цієї суми 240 грн ви заплатите за блакитне паливо, яке загубиться дорогою і ще 900 – за той об'єм, який «пропаде« в будинку. Якщо домогтися максимального енергозбереження, то замість 1860 грн можна було б платити за все 720! І для цього не треба економити й перебувати в холодному приміщенні. Варто лише взятися за модернізацію житла», – пояснив колишній мер Черкас.

Визначити, скільки відсотків тепла втрачається через вікна, а скільки – через дахи, необхідно в кожному випадку індивідуально. Обсяги та джерела тепловтрат будуть залежати від стану конкретного будинку, розповів OBOZREVATEL експерт у сфері енергоефективності Антон Ковалишин. Загалом же будівлі радянського спорудження можуть економити до 50%, а іноді до 60% теплової енергії за умови комплексної термомодернізації.

Якщо опалення обходиться дорожче, ніж 15 грн за квадрат, значить, ви оплачуєте обігрівання вулиці, а не своїх будинків. І хоч яким був би тариф, переплачувати все одно доведеться, відзначає Одарич. Є ринкова вартість газу (її розмір повинен визначатися не урядом). І різницю між ринковим тарифом і низькою ціною від держави все одно доведеться оплачувати зі своєї кишені.

«Якщо уряд переведе навантаження на виробництва, то власники заводів компенсують це навантаження за рахунок вашої зарплати. Якщо уряд буде перекривати цю різницю з бюджету, то це також ваші гроші – ваші податки або ненадані ВАМ медичні чи освітні послуги, не відремонтовані дороги тощо«, – пояснює Одарич.

Українці вже могли б платити за газ менше, якби держава працювала над енергоефективністю

Сергій Одарич ще п'ять років тому пропонував уряду впровадити реформу енергоефективності. Головний крок – інвестувати гроші в комплексну тепломодернізацію житлових будинків (про те, як її проводити, читайте нижче). Для цього можна використовувати кредитування на пільгових умовах. Наприклад, якщо багатоповерховий будинок витрачає на опалення 500 тис. грн на рік, а після модернізації за такої ж температури в квартирах йтиме 200 тис., зекономлені 300 можна спрямувати на погашення пільгової позики.

Держава ж компенсує кредитну ставку або навіть погасить його частину. Це в кожному разі дозволить у майбутньому витрачати менше. Одарич запропонував:

протягом 5 років держава спрямовує кошти на термомодернізацію приватних осель (5 млн житлових будинків);

з другого року держава починає економити на субсидіях для термомодернізованих домоволодінь;

упродовж цих 5 років правила тарифоутворення, дотування та призначення субсидій є незмінними;

за ці 5 років споживання газу приватними домоволодіннями скорочується з 12 до 6-7 млрд кубів на рік;

протягом наступних 4 років (після закінчення проєкту) держава повністю повертає інвестовані кошти за рахунок ліквідації дотацій і скорочення субсидій;

власники домоволодінь зменшують споживання газу в 2-3 рази, покращують стан своїх будинків, підвищують їхню вартість;

у галузі будівництва створюється 300 тис. додаткових робочих місць, у сфері виробництва матеріалів та устаткування – ще 500 тис

«Якби 2016 року почали цей проєкт, сьогодні вже закінчували б. І ціна на газ нікого б не хвилювала«, – підсумував Одарич.