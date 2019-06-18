Моряки РФ «засвітилися» у соцмережах з нагородами за окупацію Криму



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Названо імена ще чотирьох російських воєнних злочинців, які мають бути притягнуті до міжнародного трибуналу, - InformNapalm

Моряки з корабля «Поворіно», нагороджені за окупацію Криму, засвітилися на спільних фото завдяки друзям

Волонтери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm встановили дані ще чотирьох російських моряків з малого протичовнового корабля (МПК) «Поворіно», які брали участь в операції захоплення Криму.

Про це повідомляється на сайті InformNapalm.

«Моряки МПК «Поворіно», нагороджені за Крим, засвітилися на спільних фото завдяки друзям», - зазначили розвідувальники.

Так, у профілі моряка з малого протичовнового корабля (МПК) «Поворіно» Айнура Салахова (народився 25.06.1992 року, м. Набережні Челни, РФ; освіта – Камський державний автомеханічний технікум) виявлено фотографію із товаришами по службі, у всіх - медалі за окупацію Криму.

«Бачу медаль дали за повернення Криму», – написав у коментарях під фотографією один з друзів Айнура Салахова. «Так, як-не-як учасники подій», - відповів Салахов.

InformNapalm встановив імена й трьох військових з Новоросійської військово-морської бази (ВМБ) ЧФ РФ, зафіксованих на фотографії поряд з моряком Салаховим.

Це, зокрема, 26-річний Ільназ Гільфанов та 30-річний Адель Сібгатуллін із Казані. Четвертий медаліст на груповій фотографії – Микола Юрійович Боровик. Дата народження – 21 червня 1995 року, вказав на сторінці місце народження – Ростов-на-Дону. «У 2013 році закінчив школу в с. Лисогорка Куйбишевського району Ростовської області. Там же свого часу навчалися в школі і зараз живуть його батьки. Дід по лінії батька живе в окупованій Макіївці, на його сторінці весь спектр російської пропаганди і фейків. Опублікував фото своєї доньки в обіймах терориста Олександра Захарченка з підписом «донька на прес-конференції», - зазначили в InformNapalm, додавши, що в альбомі Миколи Боровика є така сама групова фотографія моряків із корабля «Поворіно» з медалями за «повернення Криму».

«Отже, названо імена ще чотирьох російських воєнних злочинців, які мають бути притягнуті до міжнародного трибуналу», - наголосили експерти.

Як повідомлялося, раніше розвідувальна спільнота InformNapalm опублікувала фото та імена командирів Новоросійської військово-морської бази Чорноморського флоту РФ, під чиїм командуванням проходило захоплення Криму.