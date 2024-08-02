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Московська церква продовжує незаконне будівництво на території Почаївської лаври

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Московська церква продовжує незаконне будівництво на території Почаївської лаври
Загалом до комплексу Почаївської лаври входить 18 споруд
фото: з відкритих джерел

Як тільки комісія завершила перевірку, монастир знову затіяв будівництво – і не лише в охоронній зоні, а в самій пам’ятці

Монастир Московського патріархату в Свято-Успенській Почаївській лаврі відразу після проведеної комісією Міністерства культури та інформаційної політики перевірки продовжив самовільне будівництво. Про це повідомив один із членів комісії, директор Кременецько-Почаївського заповідника Василь Ільчишин у коментарі «Укрінформу».

«Як тільки комісія завершила перевірку, вони знову затіяли будівництво – і не лише в охоронній зоні, а в самій пам’ятці. Вони самовільно втрутилися в конструкцію пам’ятки, між Успенським собором і келіями. Знищили близько 300 квадратних метрів історичної площі. Почали будувати ангар між келіями та Успенським собором з боку печерних храмів... зруйнували археологічний культурний шар. Втрутилися і в археологію, і в архітектуру, в мури, врізалися в стіну келій, пошкодили її», – сказав директор заповідника.

Він підкреслив, що такі дії – це порушення умов договору та пам'яткоохоронного законодавства, оскільки руйнують об’єкт культурної спадщини національного значення.

«Ми викликали поліцію, склали акт. Матеріали направили на Міністерство культури для реакції. 10 липня ми зупиняли будівництво», – зазначив Ільчишин. 

Раніше повідомлялося, що створена Мінкультом комсія продовжує перевіряти споруди Почаївської лаври на Тернопільщині, якою користується Українська православна церква Московського патріархату. Зазначається, що 5 червня у Почаївській лаврі розпочала роботу комісія Міністерства культури та інформаційної політики України з перевірки стану збереження державного майна.

Загалом до комплексу Почаївської лаври входить 18 споруд. У 2003 році їх передали в безоплатне користування Українській православній церкві московського патріархату. Договір про оренду уклали на 49 років. Про це Суспільному повідомив заступник директора заповідника Ігор Деревінський.

Читайте також: Мінкульт працює над поверненням в державне управління двох лавр 
Теги: Почаївська лавра

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