Спецкомісія Мінкульту проводить перевірку у Почаївській лаврі: які порушення знайшли
Представники Почаївської лаври заборонили знімати, як відбувається перевірка
Створена Мінкультом комсія продовжує перевіряти споруди Почаївської лаври на Тернопільщині, якою користується Українська православна церква Московського патріархату, пише Суспільне.
Зокрема, перевіряли Архієрейський будинок, корпус келій і надбрамний корпус Почаївської лаври. Як відбувається перевірка у цих приміщеннях, представники Почаївської лаври знімати не дозволили.
Зазначається, що 5 червня у Почаївській лаврі розпочала роботу комісія Міністерства культури та інформаційної політики України з перевірки стану збереження державного майна.
Очільниця комісії Ольга Рутковська розповіла, які порушення виявили за цей час: «Є зауваження, які зараз оформлюються документально, від членів комісії, які перевіряли пожежну безпеку. Там свої вимоги, яких необхідно обов’язково дотримуватися. У нас є зауваження, які стосуються сучасних ремонтів. Це все потребує документів. Офіційне звернення зроблене від Міністерства культури та інформаційної політики в рамках роботи цієї комісії. Ми очікуємо копій документів. Самі розумієте, що час сплив. Тривалий період і ми хочемо пересвідчитись, що документи всі є».
Прессекретар Почаївської лаври архімандрит Гавриїл зазначив, що братія сприяє перевірці: «Це в інтересах і держави, і нашого монашого братства, щоб оце все зберігалося в належному стані, щоб якнайбільше можна було зберегти цю святиню як історичну пам’ятку».
Комісія працюватиме до 29 червня, розповіла Ольга Рутковська. До неї входять представники Мінкульту, Кременецько-Почаївського історико-архітектурного заповідника, пожежно-рятувальної служби області. Вони мають перевірити 6 споруд, які належать державі та перебувають у користуванні релігійної громади Української православної церкви московського патріархату.
Загалом до комплексу Почаївської лаври входить 18 споруд. У 2003 році їх передали в безоплатне користування Українській православній церкві московського патріархату. Договір про оренду уклали на 49 років. Про це Суспільному повідомив заступник директора заповідника Ігор Деревінський.
Нагадаємо, Київський окружний адміністративний суд визнав приналежність Української православної церкви (Московського патріархату) до складу Російської православної церкви. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рішення від 15 травня.
До слова, 34-річний отець Василь Ковташ, який майже 10 років правив служби в Московській церкві, перейшов до Православної церкви України. Каже, вирішив це зробити, бо за час служби в УПЦ бачив російські наративи. Раніше батьки Василя були прихожанами церкви Київського патріархату, а він вчився у духовній семінарії Києво-Печерської лаври підпорядкованій УПЦ (в єдності з МП), повідомляє «Суспільне».
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