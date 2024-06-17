Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Спецкомісія Мінкульту проводить перевірку у Почаївській лаврі: які порушення знайшли

Ірина Міллер
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Спецкомісія Мінкульту проводить перевірку у Почаївській лаврі: які порушення знайшли
Почаївська лавра – православний чоловічий монастир у місті Почаєві Кременецького району Тернопільської області
фото з відкритих джерел

Представники Почаївської лаври заборонили знімати, як відбувається перевірка 

Створена Мінкультом комсія продовжує перевіряти споруди Почаївської лаври на Тернопільщині, якою користується Українська православна церква Московського патріархату, пише Суспільне.

Зокрема, перевіряли Архієрейський будинок, корпус келій і надбрамний корпус Почаївської лаври. Як відбувається перевірка у цих приміщеннях, представники Почаївської лаври знімати не дозволили.

Зазначається, що 5 червня у Почаївській лаврі розпочала роботу комісія Міністерства культури та інформаційної політики України з перевірки стану збереження державного майна.

Очільниця комісії Ольга Рутковська розповіла, які порушення виявили за цей час: «Є зауваження, які зараз оформлюються документально, від членів комісії, які перевіряли пожежну безпеку. Там свої вимоги, яких необхідно обов’язково дотримуватися. У нас є зауваження, які стосуються сучасних ремонтів. Це все потребує документів. Офіційне звернення зроблене від Міністерства культури та інформаційної політики в рамках роботи цієї комісії. Ми очікуємо копій документів. Самі розумієте, що час сплив. Тривалий період і ми хочемо пересвідчитись, що документи всі є».

Прессекретар Почаївської лаври архімандрит Гавриїл зазначив, що братія сприяє перевірці: «Це в інтересах і держави, і нашого монашого братства, щоб оце все зберігалося в належному стані, щоб якнайбільше можна було зберегти цю святиню як історичну пам’ятку».

Комісія працюватиме до 29 червня, розповіла Ольга Рутковська. До неї входять представники Мінкульту, Кременецько-Почаївського історико-архітектурного заповідника, пожежно-рятувальної служби області. Вони мають перевірити 6 споруд, які належать державі та перебувають у користуванні релігійної громади Української православної церкви московського патріархату. 

Загалом до комплексу Почаївської лаври входить 18 споруд. У 2003 році їх передали в безоплатне користування Українській православній церкві московського патріархату. Договір про оренду уклали на 49 років. Про це Суспільному повідомив заступник директора заповідника Ігор Деревінський.

До комплексу споруд Почаївської лаври належать Свято-Успенський собор (1771-1782 року), Підземний храм на честь Йова Почаївського (1774 р.), Келії (1771-1780 pp.), Церква Всіх Святих, Архієрейський дім, Надбрамний корпус (Святі ворота), Церква преподобних Антонія та Феодосія Печерських, Церква Похвали Пресвятої Богородиці (Тепла церква), Дзвіниця заввишки 65 м, будинок Почаївської духовної семінарії, храм на честь Великомучениці Варвари, Троїцький собор, каплиця на честь 400-річчя перенесення Почаївської чудотворної ікони Божої Матері, Преображенський собор (2013 р.).

Нагадаємо, Київський окружний адміністративний суд визнав приналежність Української православної церкви (Московського патріархату) до складу Російської православної церкви. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рішення від 15 травня.

До слова, 34-річний отець Василь Ковташ, який майже 10 років правив служби в Московській церкві, перейшов до Православної церкви України. Каже, вирішив це зробити, бо за час служби в УПЦ бачив російські наративи. Раніше батьки Василя були прихожанами церкви Київського патріархату, а він вчився у духовній семінарії Києво-Печерської лаври підпорядкованій УПЦ (в єдності з МП), повідомляє «Суспільне».

Читайте також: Митрополит Епіфаній розповів, коли відбудеться перехід українських лавр до ПЦУ
Теги: церква документи православна церква будинок свято собор Почаївська лавра

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Гурт Within Temptation привітав українців із Днем вишиванки
Відомий гурт привітав Україну з Днем вишиванки (фото)
17 травня, 23:23
ДТЕК заявив, що не відключає енергопостачання безпосередньо будинкам, а лише лініям, від яких вони живляться
Відключення світла в новобудовах. ДТЕК звернувся до ОСББ із проханням
6 червня, 12:30
Щорічно 18 травня Україна відзначає важливу дату – День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу та День боротьби за права кримськотатарського народу
18 травня: який сьогодні день, традиції та заборони
18 травня, 00:06
Арешт накладений не лише квартиру Гринкевича в одному із центральних районів чеської столиці, але й увесь будинок і земельні ділянки під ним
Суд наклав арешт на елітну нерухомість Романа Гринкевича у Празі
5 червня, 08:29
Єгипет змінив умови угоди про припинення вогню в Газі
Угода між Ізраїлем та ХАМАСом була зірвана єгипетською розвідкою – CNN
22 травня, 12:35
Мешканці проводили опитування щодо доцільності таких кольорів на будинку в російському місті
У РФ комунальники пофарбували будинок у жовто-блакитний колір: чиновники шоковані
4 червня, 14:43
В Архіві СБУ зберігаються також журнали, підручники КДБ, які видавалися у Москві і розподілялися по республіканських управліннях
СБУ пояснила причину нової хвилі інтересу іноземних дослідників до українських архівів КДБ
10 червня, 17:09
Депортація кримськотатарського населення розпочалася о 3 годині ранку 18 травня 1944 року і завершилася 20 травня. До операції було залучено 32 тисячі співробітників НКВС
Депортація кримських татар. Архів СБУ уточнив, де росіяни сховали нерозсекречену інформацію
11 червня, 14:00
Житло у Європі стає орендувати все важче
У Європі зростає вартість оренди житла. Де жити найдорожче
12 червня, 08:24

Суспільство

Спецкомісія Мінкульту проводить перевірку у Почаївській лаврі: які порушення знайшли
Спецкомісія Мінкульту проводить перевірку у Почаївській лаврі: які порушення знайшли
Чи штрафуватимуть власників генераторів за шум: пояснення Мінохоронздоров’я
Чи штрафуватимуть власників генераторів за шум: пояснення Мінохоронздоров’я
Уславлений зенітник, Герой України розповів про найефективнішу зброю проти «шахедів»
Уславлений зенітник, Герой України розповів про найефективнішу зброю проти «шахедів»
Із 18 червня у додатку «Резерв+» почне діяти QR-код: що потрібно знати
Із 18 червня у додатку «Резерв+» почне діяти QR-код: що потрібно знати
Збив 20 крилатих ракет за одну ніч. Герой України розповів про найскладніший повітряний бій
Збив 20 крилатих ракет за одну ніч. Герой України розповів про найскладніший повітряний бій
«Укренерго» повідомило, як діятимуть графіки відключення світла 18 червня
«Укренерго» повідомило, як діятимуть графіки відключення світла 18 червня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
30K
Кредитори відмовилися від реструктуризації боргу України: це загрожує дефолтом
26K
Швейцарія готується висилати біженців призовного віку? ЗМІ розповіли, що їх чекає
24K
«Повна відсутність комунікації»: Фаріон повідомила, на якому етапі справи СБУ проти неї
11K
Індія пояснила, чому не підтримала спільне комюніке Глобального саміту миру
6866
Збив 20 крилатих ракет за одну ніч. Герой України розповів про найскладніший повітряний бій
6380
Втрати ворога станом на 17 червня 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

Вірменія пояснила, чому не підписала комюніке Саміту миру, і порадила Києву звернути увагу на поведінку іншої країни
Сьогодні, 19:17
Командування Сил тероборони просило ДБР порушити справу проти командира частини, де служив Шабунін (документ)
15 червня, 15:27
Тепер офіційно: нардеп Вірастюк розлучився. Суди тривали понад рік
14 червня, 17:00
Бельгійський депутат закликав Захід використовувати заморожені активи РФ
13 червня, 13:00
Дослідження: за час великої війни Росія завдала збитків клімату на $32 млрд
13 червня, 12:13
Американське видання розказало, як українці посилюють танки Abrams
13 червня, 11:24

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua