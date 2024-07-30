Мінкульт працює над поверненням в державне управління двох лавр

Триває робота з повернення Почаївської та Святогірської лавр

За результатами обстежень майна, Мінкульт фіксує чимало порушень з боку представників Московської церкви

Держава активно займається поверненням у свою власність об'єктів, якими зараз користується Московська церква в Україні. Про це повідомив очільник Міністерства культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв в інтерв’ю «Укрінформу».

Зокрема, наразі триває робота з повернення Почаївської та Святогірської лавр. Також в державне управління збираються повернути й інші об’єкти, якими користується Московська церква, зокрема історичний заповідник «Чернігів стародавній».

Карандєєв розповів, що за результатами обстежень майна в цих святинях МКІП фіксує чимало порушень: порушення умов використання, спотворення багатьох музейних предметів і самих будівель.

Так, наприклад, після користування Свято-Преображенським собором у Чернігові відомство розпорядилося розпочати там роботи з відновлення інтер’єру.

«Зокрема, Свято-Преображенський собор у Чернігові використовувався вкрай неохайно, і ми вимушені проводити там величезні роботи з відновлення внутрішнього убрання, фресок тощо», – сказав він.

Як повідомлялося, комісія Міністерства культури та інформаційної політики під час перевірки збереження державного майна Свято-Успенської Почаївської лаври на Тернопільщині, яке перебуває у безоплатному користуванні УПЦ МП, виявила низку порушень.

Нагадаємо, фракція «Слуга народу» разом із представниками ОПЗЖ відмовилася розглядати питання заборони Московської церкви.

За словами голови комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики Микити Потураєва, законопроєкт № 8371 про заборону УПЦ МП таки буде розглянуто на першому ж засіданні Верховної Ради майже через місяць. Проте ще будуть певні обговорення щодо змісту документа.

Раніше на засіданні у травні народні депутати від «Європейської Солідарності» заблокували трибуну Верховної Ради, вимагаючи ухвалення рішення про створення тимчасової слідчої комісії щодо фортифікацій та дронів для ЗСУ, а також розгляду законопроєкту про заборону УПЦ МП.

Як відомо, УПЦ МП досі служить Росії – новий настоятель Лаври показав докази. Архімандрит Авраамій заявив, що Московська церква своїми діями показує байдужість до захисників.

До слова, парафія Різдва пресвятої Богородиці селища Вендичани, яке є центром об'єднаної громади, долучається до Православної церкви України.