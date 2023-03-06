Рука з червоним манікюром. Історія жінки із Бучі, яка загинула рік тому

Російські військові застрелили мирну мешканку, коли вона їхала додому на велосипеді

Торік у березні фото руки вбитої жінки з яскраво-червоним манікюром облетіло весь світ і стало одним із символів війни, яку Росія розв'язала проти України. Світлину зробили після того, як журналісти отримали доступ до деокупованої Бучі, і весь світ побачив звірства, які чинила російська армія, зокрема щодо мирного населення.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Цю жінку звали Ірина Фількіна і, як вважають, росіяни вбили її рік тому – 5 березня 2022 року. Тіло 52-річної Ірини знайшли разом з іншими убитими на узбіччі дороги. Рік потому журналісти Reuters відвідали Бучу та поспілкувалися з рідними та друзями убитої.

Останній манікюр Ірини Фількіної фото: Reuters

«Для мене 5 березня настав кінець світу», – каже старша сестра Ірини, 60-річна Світлана Сафонова, ридаючи біля її могили на кладовищі на околиці Бучі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Світлана Сафонова на могилі сестри фото: Reuters

«Одна справа, коли хтось помирає після тривалої хвороби і його ховають. Інша справа, якщо когось вбивають несподівано й безпричинно», – додає вона.

Про смерть сестри Світлана дізналася від своїх племінниць, дочок Фількіної. Знайти її тіло зокрема допомогли фотографії, які поширилися в інтернеті.

Доньки Ірини заснували благодійний фонд «Мама Іра» для збору коштів для дітей, які постраждали від насильства в Бучі.

Світлана регулярно відвідує могилу сестри на одному з п’яти нових кладовищ, які, за словами місцевих жителів, з’явилися протягом останнього року для поховання загиблих на війні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Мер Бучі заявив, що російські війська вбили у місті понад 400 мирних жителів, деяких із яких розстріляли зі зв’язаними за спиною руками.

За словами родичів Ірини, російські військові застрелили її, коли вона їхала додому на велосипеді.

Її вбили на вулиці Яблунській, яка майже місяць була лінією фронту під Києвом. Російські штурмові частини десантників намагалися звідси прорватися в Ірпінь і далі вийти до Києва. Спроби були марними, і окупанти, зазнавши великих втрат у живій силі та техніці, втекли у Білорусь.

Але для жителів Яблунської цей місяць виявився по-справжньому кривавим. Кадрові російські військові розстріляли на цій вулиці понад 60 цивільних, а також вбили полонених тероборонівців.

Після деокупації Бучі, на початку квітня минулого року, фото загиблих мирних жителів почали поширюватися в інтернеті, і саме там фото руки Ірини побачила жінка, яка зробила їй той яскраво-червоний манікюр.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Я гортала свою стрічку в інстаграмі і побачила пост із фотографіями Ірини та фотографією руки. У мене зупинилося дихання», – згадує Анастасія Субачова, жителька Бучі. Після початку війни вона переїхала до Вільнюса, де зараз живе і працює в салоні краси.

Раніше жінка опублікувала фото, на якому усміхнена Фількіна демонструє свої щойно нафарбовані нігті. Чотири були червоними, а на п’ятому було маленьке фіолетове сердечко, обрамлене сріблястим лаком.

«Я переглядала нашу переписку й порівнювала фотографії, які я зробила сама, зі знімком з інтернету. І це була вона. Я почала кричати… Я плакала, обійнявши свою матір. Мені було дуже порожньо і боляче», – розповіла Субачова.

Вона додала, що Ірина, яка працювала операторкою котельні у торговому центрі в Києві, хотіла опанувати професію візажистки, і брала в неї уроки. Жінки потоваришували, і Субачова каже, що старша подруга надихнула її жити повним життям.

«Коли я думаю про неї, мені хочеться посміхатися», – сказала вона.

Раніше повідомлялося, що поблизу Бучі попрощалися з жінкою, яка стала символом російського геноциду українців.