Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Рука з червоним манікюром. Історія жінки із Бучі, яка загинула рік тому

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Рука з червоним манікюром. Історія жінки із Бучі, яка загинула рік тому
Ірина Фількіна з Київщини стала жертвою російської агресії
фото з відкритих джерел

Російські військові застрелили мирну мешканку, коли вона їхала додому на велосипеді

Торік у березні фото руки вбитої жінки з яскраво-червоним манікюром облетіло весь світ і стало одним із символів війни, яку Росія розв'язала проти України. Світлину зробили після того, як журналісти отримали доступ до деокупованої Бучі, і весь світ побачив звірства, які чинила російська армія, зокрема щодо мирного населення.

Цю жінку звали Ірина Фількіна і, як вважають, росіяни вбили її рік тому – 5 березня 2022 року. Тіло 52-річної Ірини знайшли разом з іншими убитими на узбіччі дороги. Рік потому журналісти Reuters відвідали Бучу та поспілкувалися з рідними та друзями убитої.

Останній манікюр Ірини Фількіної
Останній манікюр Ірини Фількіної
фото: Reuters

«Для мене 5 березня настав кінець світу», – каже старша сестра Ірини, 60-річна Світлана Сафонова, ридаючи біля її могили на кладовищі на околиці Бучі.

Світлана Сафонова на могилі сестри
Світлана Сафонова на могилі сестри
фото: Reuters

«Одна справа, коли хтось помирає після тривалої хвороби і його ховають. Інша справа, якщо когось вбивають несподівано й безпричинно», – додає вона.

Про смерть сестри Світлана дізналася від своїх племінниць, дочок Фількіної. Знайти її тіло зокрема допомогли фотографії, які поширилися в інтернеті.

Доньки Ірини заснували благодійний фонд «Мама Іра» для збору коштів для дітей, які постраждали від насильства в Бучі.

Світлана регулярно відвідує могилу сестри на одному з п’яти нових кладовищ, які, за словами місцевих жителів, з’явилися протягом останнього року для поховання загиблих на війні.

Мер Бучі заявив, що російські війська вбили у місті понад 400 мирних жителів, деяких із яких розстріляли зі зв’язаними за спиною руками.

За словами родичів Ірини, російські військові застрелили її, коли вона їхала додому на велосипеді.

Її вбили на вулиці Яблунській, яка майже місяць була лінією фронту під Києвом. Російські штурмові частини десантників намагалися звідси прорватися в Ірпінь і далі вийти до Києва. Спроби були марними, і окупанти, зазнавши великих втрат у живій силі та техніці, втекли у Білорусь.

Але для жителів Яблунської цей місяць виявився по-справжньому кривавим. Кадрові російські військові розстріляли на цій вулиці понад 60 цивільних, а також вбили полонених тероборонівців.

Після деокупації Бучі, на початку квітня минулого року, фото загиблих мирних жителів почали поширюватися в інтернеті, і саме там фото руки Ірини побачила жінка, яка зробила їй той яскраво-червоний манікюр.

«Я гортала свою стрічку в інстаграмі і побачила пост із фотографіями Ірини та фотографією руки. У мене зупинилося дихання», – згадує Анастасія Субачова, жителька Бучі. Після початку війни вона переїхала до Вільнюса, де зараз живе і працює в салоні краси.

Раніше жінка опублікувала фото, на якому усміхнена Фількіна демонструє свої щойно нафарбовані нігті. Чотири були червоними, а на п’ятому було маленьке фіолетове сердечко, обрамлене сріблястим лаком.

«Я переглядала нашу переписку й порівнювала фотографії, які я зробила сама, зі знімком з інтернету. І це була вона. Я почала кричати… Я плакала, обійнявши свою матір. Мені було дуже порожньо і боляче», – розповіла Субачова.

Вона додала, що Ірина, яка працювала операторкою котельні у торговому центрі в Києві, хотіла опанувати професію візажистки, і брала в неї уроки. Жінки потоваришували, і Субачова каже, що старша подруга надихнула її жити повним життям.

«Коли я думаю про неї, мені хочеться посміхатися», – сказала вона.

Раніше повідомлялося, що поблизу Бучі попрощалися з жінкою, яка стала символом російського геноциду українців.

Читайте також: Фото, яке облетіло увесь світ. Історія жінки, яку рашисти вбили на Київщині
Теги: окупанти Буча

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни створюють фейкові сторінки українських діячів
Як розпізнати фейкову сторінку ЗСУ, яка насправді поширює російські наративи
10 лютого, 21:03
Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою
СБУ на «гарячому» затримала агента РФ, який коригував ракетні удари по Харкову (фото)
8 лютого, 10:22
30 червня РФ оголосила про виведення військ зі Зміїного, назвавши це «кроком доброї волі»
Окупанти скинули на Зміїний чотири авіабомби
11 лютого, 11:08
Агенту РФ загрожує 15 років тюрми або довічне ув'язнення
Працівник «Укрзалізниці» працював на ФСБ і коригував удари по Києву (фото)
9 лютого, 09:45
Окупанти планують розпочати наступ під кінець лютого
Росія поспішає з початком вирішального наступу – ISW
7 лютого, 06:39
Коли в Україні можуть припинитися активні бойові дії: прогноз розвідки Британії
Коли в Україні можуть припинитися активні бойові дії: прогноз розвідки Британії
9 лютого, 08:40
У Київській області чоловік випав з вікна
У Бучі чоловік випав з вікна
23 лютого, 10:08
У столиці прогриміли вибухи
У столиці прогриміли вибухи
23 лютого, 11:41
У Бучі незабаром може з’явитися один із найбільших на Київщині ТРЦ
У Бучі незабаром може з’явитися один із найбільших на Київщині ТРЦ
24 лютого, 15:34

Суспільство

Рука з червоним манікюром. Історія жінки із Бучі, яка загинула рік тому
Рука з червоним манікюром. Історія жінки із Бучі, яка загинула рік тому
Чи залишити 8 березня вихідним? Оприлюднено результати рекордного опитування
Чи залишити 8 березня вихідним? Оприлюднено результати рекордного опитування
Первинні документи: затверджено нові вимоги й порядок виправлення помилок
Первинні документи: затверджено нові вимоги й порядок виправлення помилок
Хвилина мовчання: згадаймо блогера Євгена Браха, який із Франції повернувся захищати Україну
Хвилина мовчання: згадаймо блогера Євгена Браха, який із Франції повернувся захищати Україну
Батюшка з «Миротворця» прагне скасувати санкції, які ввів Зеленський
Батюшка з «Миротворця» прагне скасувати санкції, які ввів Зеленський
Хмарно з проясненнями, подекуди сніг: прогноз погоди на 6 березня
Хмарно з проясненнями, подекуди сніг: прогноз погоди на 6 березня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
41K
«Бавовна» в Підмосков’ї та масштабна повітряна тривога: головне за ніч
27K
ЗСУ здійснюють обмежений тактичний відхід у Бахмуті – ISW
26K
У петербурзькому аеропорту екстрено сів винищувач із ракетою під крилом (фото)
18K
Стало відомо, кого вагнерівці почали вербувати замість ув’язнених
16K
Нічна атака дронів: деталі ударів по Дніпропетровщині
9340
У Росії прогриміли вибухи: влада заявила про збиття ракет

Новини

Ворог намагається перейти в наступ на двох південних напрямках – Генштаб
Сьогодні, 06:44
Війна РФ проти України: Шольц повідомив, коли почнуться мирні переговори
Сьогодні, 06:30
Німецький концерн хоче побудувати танковий завод в Україні
4 березня, 10:53
Окупанти зруйнували два ключових мости в Бахмуті – британська розвідка
4 березня, 10:41
Чи вдасться США повернути Росію у договір щодо ядерної зброї: оцінка ISW
3 березня, 07:45
У Бахмуті досі залишаються близько 5 тис. людей (фото)
3 березня, 07:24

Прес-релізи

Українські освітяни створили навчальну платформу-комп'ютерну гру для школярів
Українські освітяни створили навчальну платформу-комп'ютерну гру для школярів
2 березня, 10:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту