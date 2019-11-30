Музикант Сергій Василюк пояснив, чому розірвав стосунки зі «Свободою»



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Рок-музикант, фронтмен гурту «Тінь Сонця» Сергій Василюк розірвав стосунки з партією «Свобода» на початку листопада цього року

«Важко уявити, як «Свобода» може прийти до влади і впливати на політичне життя в країні», - каже лідер гурту «Тінь сонця»

Лідер гурту «Тінь Сонця» Сергій Василюк прокоментував свій вихід з партії «Свобода», який він здійснив разом з ексдепутатом Юрієм Левченком та ще кількома столичними політиками.

В інтерв’ю «Главкому» Василюк заявив, що його рішення вийти з всеукраїнського об’єднання «Свобода» назрівало вже давно.

На думку Василюка, йому важко уявити, яким чином «Свобода» може прийти до влади і суттєво впливати на політичне життя в країні.

«Почну з відомої фрази Руслана Кошулинського про те, що «свободівці» - це, перш за все, націоналісти, а вже потім політики. Думаю, вона дуже багато пояснює: насамперед рівень електоральної підтримки. «Свобода» - це, в першу чергу, ідеологічне братерство, можливо, навіть орден, який хоче лишатись собою, у первинному образі», - пояснює лідер гурту «Тінь сонці».

І тому, за словами музиканта, «при всій повазі до побратимів, особливо рядового членства», він вирішив реалізовуватися «на благо України» поза партією.

«В нашому кроці я не бачу ніякого розкольництва. У кожного є право на свій шлях та свободу дій», - вважає лідер гурту «Тінь Сонця».

І це рішення, за словами музиканта, «не настільки безпосередньо пов'язане з результатом виборів, як це може здатися».

«Ми раді, що цей крок зараз якраз і не пов'язаний ні з якими виборами, що ми нікого не підвели, нікого не зрадили. Тепер ми розпочинаємо життя нашого громадсько-політичного руху, що в перспективі стане партією», - планує музикант.

До відома, рок-музикант, фронтмен гурту «Тінь Сонця» Сергій Василюк розірвав стосунки зі «Свободою» на початку листопада цього року після виходу з партії екснардепа Юрія Левченка, який своє рішення пояснив розбіжностями із керівництвом політичної сили у питаннях розвитку партії і свого місця у ній. Про вихід із партії заявили також депутати Київради Прохор Антоненко та Святослав Кутняк, яких зараховують до групи Юрія Левченка. Василюк часто виступав на концертах на підтримку безпосередньо Юрія Левченка, брав участь у протестних акціях, які влаштовують націоналістичні рухи. Саме пісні гурту «Тінь Сонця» учасники мітингів націоналістів регулярно чують із гучномовців.

Василюк також у 2012 році балотувався у народні депутати у 102 виборчому окрузі з центром у Знам’янці, де поступився «регіоналу» Олександру Єдіну. На наступних виборах допомагав під час виборчої кампанії Юрію Левченку, якого в підсумку обрали народним депутатом.

Нагадаємо, «Тінь Сонця» - український фолк-метал-гурт із Києва, створений 1999 року. Учасник українських фестивалів, таких як «Захід-фест», «Файне Місто», «Respublica», «Бандерштат», «Woodstock Ukraine», «Трипільське Коло» тощо.

Своєрідною візиткою карткою гурту є пісня «Козаки» (в народі «Їхали козаки»), під яку виходив на ринг боксер Олександр Усик; вона ж була обрана музичною візитівкою Національної збірної України з футболу на Євро-2016.

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